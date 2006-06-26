نگاهي به شوراي حقوق بشر به عنوان ركني مهم از اصلاحات در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاري مهر، يكي از مهمترين چالش هاي پيش روي شوراي حقوق بشر سازمان ملل به دست آوردن اعتماد بين المللي در مورد تلاش هاي سازمان ملل براي مورد خطاب قراردادن موضوعات مربوط به حقوق بشر در جهان است.

شوراي حقوق بشر سازماني تازه تشكيل شده كه به عنوان پايه اي از اصلاحات سازمان ملل جايگزين كميسيون حقوق بشر شده است، فعاليت هاي خود را در ژنو آغاز كرده است.

كميسيون حقوق بشر نقشي مهم در استقرار قوانين مروبط به حقوق بشر در جهان داشت. اين كميسيون اعلاميه حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق بشر را به ثبت رساند، اما اين كميسيون با اعطاي عضويت به كشورهايي كه ناقضان شديد حقوق بشر بودند، اعتبار خود را خدشه دار كرد.

به گزارش مهر، تجربه مربوط به كميسيون حقوق بشر تجربه تلخي براي سازمان ملل بود. اين تجربه تلخ را مي توان در به كارگيري استانداردهاي سخت گيرانه تر براي انتخاب اعضاي شوراي حقوق بشر مشاهده كرد. هر عضوي از مجمع عمومي سازمان ملل كه مي خواهد عضو شوراي حقوق بشر شود بايد راي 96 كشور يعني اكثريت اعضاي سازمان ملل را به دست آورد. شورا همچنين مجاز است عضويت كشوري را كه به نظر مي رسد دست به نقض قوانين مي زند و دو سوم مجمع عمومي با اين امر موافقت دارند، به حالت تعليق درآورد.

47 عضو شوراي حقوق بشر شامل ژاپن بايد مثالي براي كشورهاي ديگر عضو سازمان ملل در مورد حفاظت از قوانين حقوق بشر و اجراي تدابيري براي حل و فصل مسائل مربوط به اين موضوع در كشورهاي ديگر باشند.

نخستين جلسه شوراي جديد التأسيس حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز دوشنبه 19 ژوئن (29 خرداد) در شهر ژنو برگزار شد.

آمريكا تنها كشوري در مجمع عمومي سازمان ملل بود كه با تشكيل شوراي حقوق بشر مخالفت كرد و عضو آن نشد.

واشنگتن اعتقاد دارد شوراي حقوق بشر شايستگي لازم براي جايگزيني كميسيون حقوق بشر را ندارد.