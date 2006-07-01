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۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۹

گفتگوي اديان راهكاري براي اشاعه صلح جهاني است

سفير جديد وايتكان در قاهره طي ديدار با وزير اوقاف اين كشور به اشاعه صلح جهاني از طريق گفتگوي ميان اديان آسماني اشاره كرد و اظهار داشت: گفتگوي اديان و تمدنها ضرورتي است كه براي مبارزه با تعرضات عصر معاصر بسيار مؤثر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نسيج، مايكل لوئيس سفير جديد واتيكان در قاهره طي ديدار با دكتر محمود حمدي زقزوق وزير اوقاف و امور اسلامي مصر اظهار داشت: به منظور تحقق همكاريهاي مؤثر و اشاعه صلح جهاني بايد از گفتگوي اديان حمايت و پشتيباني كرد.

مايكل لوئيس با اشاره به ضرورت بسيار اديان و تمدنهاي مختلف به گفتگو به عنوان نياز اساسي عصر حاضر، تصريح كرد: گفتگوي اديان و تمدنها در عصر معاصر بهترين وسيله براي انسانها به شمار مي رود تا با تعرضات و خطراتي كه آنها را تهديد مي كند، مبارزه يا ايستادگي كنند.

وي افزود: به رغم اينكه واتيكان شهر كوچكي است و رهبران اديان مسيحيت در آن سكونت گزيده اند و همه ساكنان آن مسيحي هستند، اما مركز گفتگوي اديان مسيحيت، اسلام و يهوديت در آن وجود دارد و مسيحيان واتيكان به منظور اجراي گفتگوي ميان اسلام و مسيحيت از هيچ كوششي دريغ نكرده اند.

زقزوق به همكاريهاي ديني و فرهنگي با واتيكان اشاره و خواستار اشاعه اسلام و ارائه چهره واقعي اين دين شد تا اسلام آنگونه كه هست، ارائه شود.

کد مطلب 344671

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