"كارت دعوت" فيلمي در ژانر وحشت است

رضا آشتياني در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در مورد فعاليت هاي جديدش در عرصه تهيه كنندگي گفت: "منتظر دريافت پروانه ساخت فيلم "كارت دعوت" به كارگرداني هدايتي هستيم و به محض دريافت پروانه ساخت فيلمبرداري اواسط تابستان در تهران شروع مي‌شود."

وي در ادامه افزود: "فيلم اثري در ژانر وحشت و سينماي ارزشي است و تلاش مي كنيم در اين خصوص نوآوري هايي در ساخت فيلم به كار ببريم. رويكرد اصلي فيلم به معاد و روز قيامت و جهان برزخ است كه كمتر در اين خصوص اثري در سينماي ايران توليد شده است. با توجه به مضمون "كارت دعوت" از جلوه هاي ويژه اي استفاده خواهيم كرد و اين جلوه هاي ويژه توسط آقاي ابراهيم پور انجام مي شود."

آشتياني در پايان گفت: "فيلم "يك فنجاي چاي در شهر" كه تهيه كنندگي آن را بر عهده داشتم، بعد از انجام مراحل فني آماده نمايش شده و از حاصل كار با توجه به وجود يك كارگردان جوان و بااستعداد به نام مجيد واشقاني راضي ام و اميدوارم با توجه به مضون پليسي و پرتحرك آن مخاطبان بتوانند به خوبي با فيلم ارتباط برقرار كنند."