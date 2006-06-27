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۶ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۸

"كارت دعوت" فيلمي در ژانر وحشت است

"كارت دعوت" به كارگرداني هوشنگ هدايتي فيلمي در ژانر سينماي وحشت است كه فيلمبرداري آن اواسط تابستان كليد مي‌خورد.

رضا آشتياني در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در مورد فعاليت هاي جديدش در عرصه تهيه كنندگي گفت: "منتظر دريافت پروانه ساخت فيلم "كارت دعوت" به كارگرداني هدايتي هستيم و به محض دريافت پروانه ساخت فيلمبرداري اواسط تابستان در تهران شروع مي‌شود."

وي در ادامه افزود: "فيلم اثري در ژانر وحشت و سينماي ارزشي است و تلاش مي كنيم در اين خصوص نوآوري هايي در ساخت فيلم به كار ببريم. رويكرد اصلي فيلم به معاد و روز قيامت و جهان برزخ است كه كمتر در اين خصوص اثري در سينماي ايران توليد شده است. با توجه به مضمون "كارت دعوت" از جلوه هاي ويژه اي استفاده خواهيم كرد و اين جلوه هاي ويژه توسط آقاي ابراهيم پور انجام مي شود."

آشتياني در پايان گفت: "فيلم "يك فنجاي چاي در شهر" كه تهيه كنندگي آن را بر عهده داشتم، بعد از انجام مراحل فني آماده نمايش شده و از حاصل كار با توجه به وجود يك كارگردان جوان و بااستعداد به نام مجيد واشقاني راضي ام و اميدوارم با توجه به مضون پليسي و پرتحرك آن مخاطبان بتوانند به خوبي با فيلم ارتباط برقرار كنند."

کد مطلب 344672

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