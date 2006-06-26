مبارزه با تسليحات كوچك چالش فراروي سازمان ملل / ريشه كن كردن دلالي غيرقانوني سلاح ‌هاي سبك

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد به مناسبت آغاز كنفرانس سازمان ملل در مورد سلاح هاي سبك اعلام كرد: مجموع تلفات اسلحه كوچك از تلفات همه سيستم هاي تسليحاتي ديگر بيشتر است و در سالهاي اخير تلفات آن به شدت از تلفات بمب اتمي كه هيروشيما و ناكازاكي را ويران كرد فراتر ميرود. در واقع سلاحهاي كوچك را از حيث كشتاري كه باعث ميشوند، به خوبي ميتوان به عنوان "سلاحهاي كشتار جمعي" توصيف كرد.
"اسلحه كوچك" شامل تفنگ دستي، هفت تير، تفنگ لولـه بلند، مسلسل سبك، خمپاره، نارنجك و موشكهاي سبك است.
"سلاحهاي سبك" شامل مسلسل سنگين، نارنجك انداز نصب شده، تفنگ قابل حمل ضد هواپيما، تفنگ ضد تانك، و پرتاب كننده هاي دستي موشك ضد تانك است.
اين سلاح ها هر دو دقيقه يك نفر را در دنيا ميكشند چه در كشورهاي گرفتار جنگ داخلي (كه بيشتر قربانيان غيرنظامي هستند) و چه در اثر جنايات ناشي از مواد مخدر و جرايم، خودكشيها و حوادث مربوط به اسلحه.
علت اين مرگ ها در بسياري موارد اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك غيرقانوني است كه از چند منبع تأمين مي شدند از جمله دلالي غيرقانوني، سلاح هاي باقيمانده از مناقشات، توليد غيرقانوني، درز از انبارهاي ارتش و پليس، قاچاق و سرقت.
برنامه اقدام براي نجات زندگي ها
دولتهاي عضو ملل متحد براي حصول اطمينان از اين كه اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك به دست افراد نامناسب نرسند، در سال 2001 به اتفاق آرا برنامه اقدام براي مبارزه با تجارت غيرقانوني اين سلاحها را تصويب كردند. برنامه اقدام ملل متحد براي پيشگيري، مبارزه و امحاي تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك بر راه حلهاي عملي تمركز ميكند مانند جمع آوري و نابود كردن سلاحهاي غيرقانوني، تقويت كنترلهاي وارداتي و صادراتي، افزايش آگاهي درباره اثرات سلاحهاي غيرقانوني، بهبود امنيت و ايمني تاسيسات و تجهيزات نگهداري سلاحها، و كمك به كشورهاي آسيب ديده براي تعقيب انتقال غيرقانوني اسلحه كوچك و دلالان اين كار. برنامه اقدام، نيروي محركهاي مداوم بوده است: از سال 2001 بيش از 50 كشور مقررات خود را عليه تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك تشديد و تقويت كرده و بيش از 60 كشور سلاحهاي كوچك غيرقانوني را جمع آوري و نابود كردهاند.
كنفرانس بررسي كه از 26 ژوئن تا 7 ژوييه 2006 (5 تير تا 16 تير) در مقر سازمان ملل تشكيل ميشود، نخستين و مهمترين كنفرانس درباره حذف اسلحه كوچك غيرقانوني به منظور نجات زندگيهاي بيشتر است. اين گردهمايي فرصتي براي همه كشورها به وجود ميآورد تا تعهدات خود را براي خلاص شدن از تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك از طريق تسريع اجراي برنامه اقدام در سراسر جهان تجديد كنند. اين كنفرانس، مشخصا سندي ارائه ميدهد كه شامل طرحي براي اجراي كاملتر برنامه اقدام سازمان ملل خواهد بود.
اين كنفرانس بايد كارهاي زير را نيز انجام دهد:
- انگيزه دولتها را براي دادن كمك فني و مالي به كشورهاي گرفتار به منظور بهبود قوانين و مقررات حاكم بر تجارت اين سلاحها، براي جمع آوري، انبار كردن مناسب و يا نابود كردن سلاحهاي غيرقانوني انباشته شده افزايش دهد؛
- توجه بين المللي را بر بحث جهاني سالم درباره تفنگها و ساير اسلحه كوچك متمركز كند و اجازه دهد نظر همه طرفهاي اين مساله، يعني حقوق افراد طرفدار داشتن اسلحه و طرفداران كنترل آنها، مطرح شود؛
- بهترين شيوههاي موجود را بين دولتها و سازمانهاي غيردولتي درگير در مبارزه با تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك به وجود آورد.
جلوگيري از افتادن سلاح ها در دست هاي افراد ناباب
تفنگ هاي تهاجمي و ساير اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، سلاحهاي انتخابي در بسياري از مناقشات داخلي موجود در سراسر جهان شدهاند. اينها سلاحهايي هستند كه براي نيازهاي نظامي جهت استفاده به عنوان ابزارهاي مرگبار جنگ ساخته شدهاند. اين سلاحها، از طريق توليد و تجارت غيرقانوني، اغلب در اختيار سنديكاهاي جرايم سازمان يافته، قاچاقچيان مواد مخدر، جنگ سالاران و ساير جنايتكاران قرار ميگيرند. برنامه اقدام و كنفرانس بررسي 2006 درصدد ممنوع كردن توليد يا تجارت قانوني يا مالكيت قانوني اين سلاحها نيستند. هدف آنها جلوگيري از انحراف چنين سلاحهايي به بازارهاي غيرقانوني است.
تكثير و دسترسي آسان به اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك عواقب و پيامدهاي بشردوستانه فاجعه آميزي دارد. بيش از 300 هزار كودك سرباز با استفاده از اسلحه كوچك غيرقانوني جواني خود را باخته و در جنگهايي در اطراف جهان درگير شدهاند. ميليونها انسان بر اثر مناقشاتي كه چنين سلاحهايي آتش آنان را تندتر ميكنند، آواره شدهاند.
دولت ها، در برنامه اقدام، متعهد شدند كنترل خود را بر ورود، صدور و انتقال اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك بيشتر كنند، زيرا بدون چنين كنترلهايي ممكن است انحراف سلاحها از تجارت قانوني به بازار غيرقانوني آسان باشد. بهبود كنترل بر تجارت قانوني، امكان افتادن اين سلاحها به دستهاي ناباب را كمتر ميكند.
سازمان ملل متحد به رديابي و علامت گذاري اسلحه كوچك كمك مي كند
تصويب يك سند جديد حياتي درباره رديابي و علامت گذاري اسلحه كوچك كه در "سند بين المللي توانمندسازي كشورها براي شناسايي و رديابي به موقع و با روش قابل اعتماد اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك غيرقانوني" (قطعنامه 81 / 60 دسامبر 2005 مجمع عمومي) درخواست شده بود، به وسيله مجمع عمومي، گامي مهم به جلو در تلاشها براي ايجاد ابزارهاي جهاني براي جلوگيري از تكثير اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك غيرقانوني را تشكيل ميدهد.
گام بعدي: برخورد با دلالي غيرقانوني
انتظار ميرود دبيركل گروهي از كارشناسان دولتي را تشكيل دهد تا درباره مساله دلالي غيرقانوني بررسي كنند و توصيههايي به منظور اقدام براي جلوگيري، مبارزه و ريشه كن كردن دلالي غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك ارائه دهند. اين گروه قرار است فعاليت خود را در نوامبر 2006 آغاز كند.
پروتكل سازمان ملل درباره سلاحهاي گرم
جنايت سازمان يافته فراملي، تهديدي مهم براي امنيت انساني در بسياري از جوامع دنيا است. كشورهاي عضو سازمان ملل متحد، كنوانسيوني حقوقي را تصويب كردند كه از سپتامبر 2003 براي برخورد مشترك با بسياري از جنبههاي اين نوع فعاليت جنايي: قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و پول شويي (تطهير پول) به اجرا درآمد. به منظور تكميل اين كنوانسيون در زمينه جرايم سازمان يافته فراملي، پروتكل مربوط به سلاحهاي گرم تصويب شد تا از توليد غيرقانوني و قاچاق سلاحهاي گرم، قطعات و اجزاي آنها و مهمات جلوگيري كند با آنها مبارزه نمايد و آنها را نابود كند. اين پروتكل كه ژوييه 2005 به اجرا درآمد ابزاري مفيد براي اجراي قانون در 53 كشوري فراهم ميسازد كه آن را تصويب كردند.
اسلحه كوچك دشواري امنيت سازمان ملل متحد
شوراي امنيت به حد روزافزوني به موضوع پيشگيري از نقل و انتقال اسلحه كوچك و مبارزان از مرزها و نظارت بر تحريمهاي تسليحاتي رسيدگي ميكند. اين حقيقت كه شورا هر سال درباره موضوع اسلحه كوچك بحثهاي علني انجام ميدهد شناختن اين واقعيت است كه تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك تهديدي جدي براي صلح و امنيت به حساب ميآيد.
دبيركل اخيراً در گزارشي درباره اسلحه كوچك (109/2006/S مورخ 17 فوريه 2006) از تاكيد شوراي امنيت "درباره اهميت همكاري بين كشورها در رابطه با پيشگيري از نقل و انتقال سلاحها و مبارزان از مرزها، بهرهبرداري غيرقانوني از منابع طبيعي، اجراي فرآيند خلع سلاح، ترخيص و ادغام مجدد نيروها و نظارت بر تحريمهاي تسليحاتي" استقبال كرد. اين گزارش شوراي امنيت را تشويق ميكرد "به تلاشهاي خود در جهت شناسايي پيوندها بين تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك و بهره برداري غيرقانوني از منابع طبيعي و ساير منابع، و همچنين تجارت موادمخدر غيرقانوني ادامه دهد و طرحهايي نوآورانه براي برخورد با اين پديده تهيه و تدوين كند."
به دنبال تصويب سند بين المللي توانمندسازي كشورها، شوراي امنيت از دبيركل دعوت كرد توصيه هايي براي برخورد با تكثير اسلحه كوچك غيرقانوني ارائه دهد. از جمله 12 توصيه دبيركل:
- كشورهاي عضو بايد همه قطعنامههاي شوراي امنيت را درباره تحريمها، از جمله قطعنامههاي مربوط به تحريمهاي تسليحاتي را، مطابق منشور ملل متحد اجرا كنند، و قوانين ملي خود را در رابطه با تحريمها با مقررات شورا هماهنگ كنند؛
- شورا بايد به تلاشهاي خود به منظور شناسايي پيوندها بين تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك و بهره برداري غيرقانوني از منابع طبيعي و ساير منابع، و همچنين تجارت مواد مخدر غيرقانوني ادامه دهد و طرحهاي نوآورانه براي برخورد با اين پديده تهيه كند؛
- شورا بايد انجام اقدامات اجباري عليه كشورهاي عضوي كه به عمد تحريمهاي تسليحاتي اعلام شده در نواحي ويژه مورد مناقشه را نقض ميكنند، بررسي كند.
خلع سلاح، ترخيص و ادغام مجدد نيروها
عمليات گوناگون حفظ صلح سازمان ملل به حد روزافزوني در فعاليتهاي مربوط به برنامههاي خلع سلاح، ترخيص و ادغام مجدد نيروها به عنوان بخشي از ماموريتهاي خود در موقعيتهاي پس از مناقشه شركت ميكنند. در تازه ترين موارد، شوراي امنيت مفاد اين برنامهها را در ماموريت هيات ملل متحد در سودان گنجاند. در چنين برنامههايي جمع آوري سلاحها و مهمات و معمولا نابودي آنها پيش بيني شده است. براي مثال، در سيرالئون هيات حفظ صلح ملل متحد با موفقيت به خلع سلاح و ترخيص حدود 75 هزار مبارز كمك كرد.
تأثير در امور بشردوستانه و توسعه
از اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك غيرقانوني هر روز براي كشتن، ناقص كردن و به وحشت انداختن مردم در كشورهاي دچار مناقشه و كشورهاي ديگر، به ويژه از طريق جنايات خياباني استفاده ميشود. تكثير چنين سلاحهايي با دامن زدن به مناقشات، جنايت و تروريسم، صلح را تضعيف ميكند. به شدت مانع توسعه ميشود. اين امر دوري باطل ميشود زيرا فقر و عدم توسعه نيز به مناقشه و استفاده از اسلحه كوچك غيرقانوني دامن ميزنند. از 32 كشوري كه در "گزارش توسعه انساني" برنامه عمران ملل متحد به عنوان كشورهاي داراي "توسعه انساني پائين" طبقهبندي شدهاند، 22 كشور از سال 1990 دچار مناقشه بوده اند.
مجمع عمومي سازمان ملل در دسامبر 2005، از دولتها خواست به طرز موثرتري با تاثير توليد، انتقال و انتشار اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك و انباشت بيش از حد آنها، به ويژه در موقعيتهاي مناقشه يا پس از مناقشه بر امور بشردوستانه و توسعه رسيدگي كنند. مجمع عمومي (قطعنامه 68/60 مجمع) كشورها را تشويق كرد برنامههاي مربوط به پيشگيري از خشونت مسلحانه را در برنامههاي توسعه ملي خود، از جمله در برنامه كاهش فقر تلفيق كنند. مجمع از كشورها و سازمانهالي بين المللي/منطقهاي دعوت كرد براي حمايت از اقدامات مطرح شده در برنامه اقدام درباره تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك، كمكهاي فني و مالي، مانند تأمين مالي براي انجام برنامههاي مربوط به اسلحه كوچك فراهم سازند. اين قطعنامه بر نقشهايي كه زنان و سازمانهاي زنان ميتوانند در فرآيندهاي خلع سلاح، ترخيص و ادغام مجدد نيروها ايفا كنند و همچنين بر اهميت رسيدگي به نيازهاي زنان و دختران جنگجو و افراد تحت تكفل آنان در برنامههاي خلع سلاح، ترخيص و ادغام مجدد تاكيد ميكند.
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