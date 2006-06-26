نقش صدا و سيما در معرفي هويت ملي برجسته تر از ادبيات داستاني است / قلم برخي ها ايستادن در مقابل مردم و فرهنگشان را تداعي مي كند

اين نويسنده معاصردر گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : آثاري در زمينه شعر از شاعران بزرگ ايراني ترجمه در كشورهاي مختلف توزيع شده و از اين طريق كشورهاي مختلف برداشت هايي ازجامعه ما داشته اند ، يعني توانسته ايم تا اندازه اي ادبيات ملي خود را جهاني كنيم .

مجتبي شاكري تصريح كرد : متاسفانه اين نكته درباره ادبيات داستاني ما صدق نمي كند ، ما آثار شاخصي در حوزه ادبيات داستاني نداشته ايم كه ازمرزها عبور كرده و ترجمه شود ، البته برخي ازنويسندگان خود در كشورهاي ديگر ساكن شدند و يا در سالهاي اخير آثاري ترجمه شد و از اين طريق نيزتا حدودي ادبيات ملي ما در حوزه داستان در ديگر كشورها گسترش پيدا كرد ، در عين حال نقش سينما و صدا و سيما بيشتراز ادبيات داستاني در نشان دادن هويت ملي ما موثر بوده است ، اما آثار شاخص در زمينه ادبيات داستاني نداشته ايم .

اين نويسنده جانباز در خصوص ضرورت كوشش نهادها و ارگانها در گسترش ادبيات ملي ، گفت : نهادهاي رسمي و غير رسمي متعددي در اين زمينه وجود دارد ، البته نهادهاي رسمي به دليل ترجيح داشتن دررفتارهاي سياسي دولت هاي مختلف ، كمتر به اين مقوله پرداخته اند .



وي خاطرنشان كرد : نهادهاي رسمي بايد با مديريت هاي كار آمد ذهن هنرمند را ازعوامل منحرف كننده خلاص كند ، آفتي كه در بخشي از هنر آفرينان ما است ، عدم فهم واقعيتي است كه مردم با آن زندگي مي كنند و به آن عشق مي ورزند و بيگانگان با آن كينه دوزي دارند ، گاه هنرمندان ما معلقند و به نوعي قلم و خلق آثارشان ايستادن در مقابل مردم و فرهنگشان تداعي مي شود .

اين صاحب نظر فرهنگي يادآور شد : نهادهاي غيردولتي و دولتي بايد ازفناوري هاي جديد استفاده كنند ، مثلا اگريك نهاد دولتي كتابي را در شبكه اينترنتي قرار دهد ، شمارگان آن كتاب ازهزار نسخه به ميليونها خواهد رسيد و جهان آن آثار را مي بينند و با نوشته ها و فرهنگ ما آشنا مي شوند ، به اعتقاد من تنها نبايد به چاپ آثار نويسندگان مشخص و معروف اكتفا كرد ، چراكه شناخت ما به چاپ كتاب تنها به كساني كه كتاب چاپ كرده اند باز مي گردد .