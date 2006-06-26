سخنان وزير نفت قيمت نفت را 2 درصد گران كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بلومبرگ، تازه‌ترين گزارش مركز اطلاعات انرژي آمريكا نشان داد كه ذخاير بنزين اين كشور در هفته منتهي به 16 ژوئن فقط 20 درصد افزايش يافته است، كه با توجه به روند افزايش تقاضا رقم نگران‌ كننده‌اي است.

بر اساس اين گزارش، كاظم وزيري هامانه نيز دو روز پيش در گفتگو با سيماي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد كه اگر ايران مورد حمله قرار گيرد، از سلاح نفت استفاده خواهد كرد، اين سخن نيز تاثير خود را بر بهاي نفت گذاشت.

بهاي نفت كه طي چند هفته اخير روند ساكني را دنبال مي‌كرد و به پايين‌تر از هر بشكه 70 دلار رسيده بود، امروز دوشنبه در آغاز معاملات هفتگي بورس نيويورك به 70 دلار و 85 سنت رسيد كه 18 درصد نسبت به رقم سال گذشته بيشتر است.

بهاي نفت در 21 آوريل گذشته به 75 دلار و 35 سنت رسيد كه بالاترين رقم آن از سال 1983 يعني آغاز مبادله نفت در بورس نيويورك است.