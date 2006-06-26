پنج تيم خارجي در جام وحدت و دوستي كاراته

به گزارش خبرنگار"مهر" اين رقابتها به عنوان يكي از ديدارهاي تداركاتي براي اعضاي تيم ملي قبل از شركت در مسابقات جهاني فنلاند محسوب شده و مربيان قصد دارند تمامي مدعيان حضور در رقابتهاي جهاني را در اين مسابقات به بوته آزمايش بگذارند.

تيم هاي اتياليا ، كرواسي ، روسيه ، تركيه و تونس ميهمانان خارجي اين جام هستند كه اگر با نفرات اصلي خود به تهران بيايند مي توانند كمك بسياري براي مربيان تيم ملي باشند تا با نفرات خود آشنايي بيشتري پيدا كنند.

مسابقات جام وحدت و دوستي 20 و 21 مرداد ماه در تهران برگزار مي شود و مربيان تيم ملي اعلام كرده اند اين مسابقات حكم ديدارهاي انتخابي را داشته و نفرات برتر شانس پوشيدن پيراهن تيم ملي در مسابقات جهاني و بازي هاي آسيايي دوحه قطر را خواهند داشت.