دماي تهران به 41 درجه سانتي گراد مي رسد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، افزايش دما در تهران آلودگي هوا را در پي خواهد داشت و در ساعات گرم روز حضور در خيابانها توصيه نمي شود.

دماي هواي تهران در ساعات پاياني روز به 29 درجه سانتيگراد مي رسد و وضعيت هواي پايتخت صاف تا كمي ابري در شب نيمه ابري پيش بيني شده است.

هواي كرانه هاي درياي خزر در از ساعت 10 صبح امروز تا 24 بعد ، كمي تا نيمه ابري در پاره اي از نقاط ابري همراه با مه رقيق صبحگاهي و هواي كرانه هاي درياي عمان ، خليج فارس ، جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي صاف تا كمي ابري و غبار آلود گزارش شده است.

هواي نواحي شمالي سيستان و بلوچستان ، جنوب استان خراسان جنوبي ، شرق استانهاي يزد و كرمان صاف تا كمي ابري همراه با وزش باد و گرد وخاك پيش بيني شده است.

آسمان نواحي جنوبي استان كرمان و جنوب استان سيستان و بلوچستان كمي ابري در بعدازظهر نيمه ابري همراه با رگبار و رعد و برق پراكنده همراه خواهد بود.

هواي ساير نقاط كشور نيز صاف تا كمي ابري خواهد بود.