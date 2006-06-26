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۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۹

دماي تهران به 41 درجه سانتي گراد مي رسد

دماي تهران به 41 درجه سانتي گراد مي رسد

دماي هواي تهران تا پايان امشب با يك درجه افزايش نسبت به روز قبل ، به 41 درجه سانتي گراد خواهد رسيد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، افزايش دما در تهران آلودگي هوا را در پي خواهد داشت و در ساعات گرم روز حضور در خيابانها توصيه نمي شود.

دماي هواي تهران در ساعات پاياني روز به 29 درجه سانتيگراد مي رسد و وضعيت هواي پايتخت صاف تا كمي ابري در شب نيمه ابري پيش بيني شده است.

هواي كرانه هاي درياي خزر در از ساعت 10 صبح امروز تا 24 بعد ، كمي تا نيمه ابري در پاره اي از نقاط ابري همراه با مه رقيق صبحگاهي و هواي كرانه هاي درياي عمان ، خليج فارس ، جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي صاف تا كمي ابري و غبار آلود گزارش شده است.

هواي نواحي شمالي سيستان و بلوچستان ، جنوب استان خراسان جنوبي ، شرق استانهاي يزد و كرمان صاف تا كمي ابري همراه با وزش باد و گرد وخاك پيش بيني شده است.

آسمان نواحي جنوبي استان كرمان و جنوب استان سيستان و بلوچستان كمي ابري در بعدازظهر نيمه ابري همراه با رگبار و رعد و برق پراكنده همراه خواهد بود.

هواي ساير نقاط كشور نيز صاف تا كمي ابري خواهد بود.

کد مطلب 344692

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