افزايش 37 درصدي تقاضاي جهاني نفت تا سال 2030

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، اين مركز در گزارش سالانه خود از چشم‌انداز انرژي جهان تا سال 2030 اعلام كرد كه با وجود افزايش تقاضاي جهاني نفت، سهم اوپك از سبد عرضه نفت جهان به علت افزايش توليد غرب آفريقا و درياي خزر از 39.7 درصد فعلي به 38.4 درصد تا سال 2030 كاهش خواهد يافت.

مركز اطلاعات انرژي آمريكا همچنين بيشترين ميزان افزايش تقاضاي نفت طي 25 سال آينده را از آن كشورهاي چين، هند، و ديگر اقتصادهاي نوظهور آسيايي دانسته است.

در همين حال، پيش‌بيني مي‌شود توليد نفت نروژ، بزرگترين توليدكننده اروپا، از 3.6 ميليون بشكه در روز در سال‌جاري به 2.5 ميليون بشكه در روز كاهش يابد.

اين گزارش مي‌افزايد: بيشترين ميزان افزايش تقاضاي نفت در سطح جهان به افزايش مصرف بخش حمل و نقل تعلق خواهد داشت و در واقع، اين بخش از لحاظ مصرف نفت، بي‌رقيب خواهد بود.

مركز اطلاعات انرژي آمريكا اعلام كرده است كه تا سال 2030 نيز آمريكا همچنان بزرگترين مصرف‌كننده بنزين باقي خواهد ماند و مصرف بنزين آن از 20.8 ميليون بشكه در روز كنوني به 27.6 ميليون بشكه در روز تا سال 2030 افزايش خواهد يافت.