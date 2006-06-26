موتور آمريكا در برابر ايران داغ كرده است/ ايراني ها حاضر نيستند با آنها برخورد دوگانه صورت گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، " هانس - كريستوف فون اسپونك " ديپلمات سابق سازمان ملل كه بيش از 30 سال سابقه فعاليت داشته و از سال 1998 رئيس برنامه نفت برابر غذا بوده در گفتگو با روزنامه آلماني نويس دويچلند همچنين تصريح كرد : من معتقدم كه آمريكا برنامه ريزي هاي دقيقي را درباره ايران انجام داده است .

وي با بيان اين مطلب كه اجراي اين برنامه ها به پاره اي فاكتورها نياز دارد، اظهار داشت : آمريكا بر اين باور است كه ايران مدتهاي زيادي بخش عمده اي از برنامه هسته اي خود را پنهان نگه داشته و فعاليت هاي غير متعارفي را در اين راستا انجام داده است .

اين در حالي است كه ايراني ها مصرانه خواهان تداوم تمام فعاليتهاي هسته اي خود بوده و حاضر نيستند به هيچ قيمتي كوتاه بيايند .

اين ديپلمات سازمان ملل در ادامه افزود : ايراني ها حاضر نيستند كه با آنها برخورد دوگانه صورت گيرد به همين منظور برابر برخي خواسته هاي غرب ايستادگي و مقاومت مي كنند .

وي همچنين تصريح كرد : ايران در عين حال خود را مقيد به رعايت قوانين پيمان منع گسترش تسليحات اتمي مي داند .

" اسپونك " با بيان اين مطلب كه اين بسيار طبيعي است كه ايران همچنان خواهان تداوم تحقيقات خود باشد ، گفت : ايران زماني كه از عدم پيش شرط هاي غرب اطمينان حاصل كند به پاي ميز مذاكره باز خواهد گشت .

اين ديپلمات ارشد سازمان ملل درباره بازتاب سياستهاي دولت آمريكا در قبال ايران در داخل اين كشور اظهار داشت : واقع گرايان در آمريكا بر اين باورند كه موتور آمريكا در برابر ايران داغ كرده است .

آنها همچنين معتقدند كه آمريكا با جنگ عراق خود را گرفتار معضل دشواري كرده كه رهايي از آن ساده نيست . به همين علت نمي تواند خود را با ايران نيز درگير كند .

وي درباره نقش اتحاديه اروپا به خصوص آلمان در اين زمينه گفت : آلمان در كنار دو كشور انگليس و فرانسه هنوز در پي يافتن راهكاري ديپلماتيك و معقولانه براي حل موضوع هسته اي ايران است.