  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۱

رقابتهاي كشتي جايزه بزرگ طلايي - باكو

رده بندي نهايي مسابقات اعلام شد

رده بندي مرحله نهايي اوزان هفتگانه رقابت هاي كشتي جايزه بزرگ طلايي باكو اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" رده بندي اين رقابت ها به شرح زير است:

 55 كيلو گرم :
1- دلشاد منصورف – ازبكستان
2- رادوسلاو وليكوف – بلغارستان
3- سامي هنسون – آمريكا
3- ناميك سوديموف – آذربايجان

60 كيلو گرم :
1- وصال عليف –آذربايجان
2- واسيلي فدروشن – اوكراين
3- مراد محمدي – ايران
4- يوگني خازلوف – اوكراين

66 كيلو گرم :
1- آندره سمنتسوف – روسيه
2- آلن دودايف – روسيه
3- زاديك ويليام – آمريكا
4- المان عسگرف – آذربايجان

74 كيلو گرم :
1- گلا ساجيراشويلي – گرجستان
2- آرسن گيتينوف – روسيه
3- پيريتزالف دونالد – آمريكا

84 كيلو گرم :
1- رضا يزداني – ايران
2- تاراس دانكو – اوكراين
3- محمد لووال – آمريكا
3- نوروز تمرزوف - روسيه

96 كيلو گرم :
1- گئورگي گوتشيليدزه – گرجستان
2- عليرضا حيدري – ايران
3- نوروزخان كاتايف – قزاقستان

120 كيلو گرم :
1- آرتور تايمازوف – ازبكستان
2- مراد موتاليموف – قزاقستان
3- لوكا الدار كورتانيدزه – گرجستان
3- الكس مودبادزه - گرجستان

کد مطلب 344701

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها