رده بندي نهايي مسابقات اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" رده بندي اين رقابت ها به شرح زير است:
55 كيلو گرم :
1- دلشاد منصورف – ازبكستان
2- رادوسلاو وليكوف – بلغارستان
3- سامي هنسون – آمريكا
3- ناميك سوديموف – آذربايجان
60 كيلو گرم :
1- وصال عليف –آذربايجان
2- واسيلي فدروشن – اوكراين
3- مراد محمدي – ايران
4- يوگني خازلوف – اوكراين
66 كيلو گرم :
1- آندره سمنتسوف – روسيه
2- آلن دودايف – روسيه
3- زاديك ويليام – آمريكا
4- المان عسگرف – آذربايجان
74 كيلو گرم :
1- گلا ساجيراشويلي – گرجستان
2- آرسن گيتينوف – روسيه
3- پيريتزالف دونالد – آمريكا
84 كيلو گرم :
1- رضا يزداني – ايران
2- تاراس دانكو – اوكراين
3- محمد لووال – آمريكا
3- نوروز تمرزوف - روسيه
96 كيلو گرم :
1- گئورگي گوتشيليدزه – گرجستان
2- عليرضا حيدري – ايران
3- نوروزخان كاتايف – قزاقستان
120 كيلو گرم :
1- آرتور تايمازوف – ازبكستان
2- مراد موتاليموف – قزاقستان
3- لوكا الدار كورتانيدزه – گرجستان
3- الكس مودبادزه - گرجستان
نظر شما