به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد خبر فرهنگسازي و ارتباطات سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور ، پروژه ساخت 215 هزار آبگرمكن خورشيدي خانگي و هزار سيستم خورشيدي عمومي به مدت 5 سال يكي از عمده ترين برنامه هاي اين سازمان است كه از سال گذشته آغاز شده و با جديت دنبال مي شود.

بيش از 20 درصد نصب سيستم هاي خورشيدي عمومي در سال 84 انجام شده كه بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده اين پروژه ظرف مدت 3 سال به نتيجه خواهد رسيد.

با ساخت آبگرمكن هاي خورشيدي علاوه بر صرفه جويي 700 ليتري نفت سفيد براي هر خانوار ، مصرف سوخت حمام هاي عمومي نيز در هر سال به ميزان صد هزار ليتر نفت كوره كاهش خواهد يافت.

استفاده كنندگان سيستم هاي خورشيدي عمدتا در بين قشر محروم جامعه بوده كه نياز به توجه بيشتري دارند، با اين وجود تقاضا و علاقه مندي هاي ايجاد شده در ميان مردم كشور نشان از اين باور است كه استفاده از سيستم هاي خورشيدي عمومي نبايد منحصر به مناطق خاصي باشد.