كاهش مدت ماندگاري سوالات در مخازن حوزه هاي آزمون سراسري / ايجاد چند نوع چينش سوال به منظور برگزاري سالم تر كنكور

دكتر "حسين پوركاظمي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: سئوالات آزمون سراسري در سال جاري تنها چند ساعت جلوتر از برگزار آزمون در مخزن حوزه هاي امتحاني قرار مي گيرد.

وي اظهار داشت: فاصله زماني بين برگزاري آزمون و قرار دادن سئوالات در مخازن حوزه هاي امتحاني نسبت به سال هاي گذشته كاهش يافته است به عنوان مثال اگر دانشگاه تهران حوزه امتحاني باشد، سال گذشته سوالات شب قبل از آزمون به اين حوزه مي رسيد و امسال تنها 2 يا 3 ساعت قبل از آزمون به حوزه مي رسد.

معاون سازمان سنجش گفت: اين موضوع در خصوص شهرستان هاي برگزار كننده نيز صادق است و سازمان سنجش تلاش خود را در كوتاه كردن مدت زمان ماندگاري سوالات در مخازن انجام مي دهد.

وي در خصوص نحوه چينش سوالات در آزمون سال جاري افزود: چيدمان سوالات در آزمون سال جاري جهت كاهش تقلب در آزمون متفاوت طراحي شده است. در چيدمان سئوالات تلاش شده حتي الامكان سوالات ساده تر براي هر گروه در ابتدا قرار گيرد.

دكتر پوركاظمي با بيان اينكه داوطلبان نگران اين تغيير نباشند، گفت: با توجه به اين كه كنكور رقابتي است، داوطلبان تمايل دارند كه سالم برگزار شود و از اين تغيير خوشحال هستند.