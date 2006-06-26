تدوين طرح جامع ساماندهي حاشيه نشيني / انتشار 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي پروژه هاي عمراني

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسين الهام كه صبح امروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران، مصوبات جلسات اخير هيات دولت را تشريح مي كرد در اين خصوص اظهار داشت: با توجه به مشكلات عديده اي كه حاشينه نشيني براي شهرها به ويژه در كلان شهرها به وجود مي آورد، دولت بر لزوم ساماندهي مسائل حاشيه نشينان تاكيد كرد.

وي افزود: سه وزارتخانه به عنوان نمايندگان دولت وظيفه دارند با بررسي همه مسائل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي حاشينه نشينان براي ساماندهي آنها، طرحي جامع ارائه نمايند.

سخنگوي دولت ادامه داد: دولت ماده واحده اي را براي اجرائي شدن بند (ح) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه تنظيم كرد كه به زودي به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود و بر اساس اين لايحه پيشنهادي، بانك مركزي اجازه مي يابد بيست هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي پروژه هاي عمراني و سازندگي كشور منتشر كند.

الهام عضويت نماينده اتاق تعاون مركزي در كارگروه ماده يك آئين نامه اجرائي صادرات و واردات را از ديگر مصوبات دولت عنوان كرد و گفت: كارگروه مذكور وظيفه تنظيم لوايح و آيين نامه اجرايي صادرات و واردات را در جهت حمايت از تعاوني ها عهده دار است.

سخنگوي دولت افزود: لايحه ديگري از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد كه بر اساس آن اصلاح اساسنامه شركتها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي به صورت همسان انجام شود.

وي تصريح كرد: پيش از اين مجلس تنها در مواردي خاص به دولت اجازه داده بود كه اساسنامه شركتها و موسسات تابعه خود را اصلاح نمايد و در صورت تصويب نهايي اين لايحه كار اصلاح اساسنامه ها در شركت ها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي به صورت عمومي و يكسان انجام مي شود كه اين مساله باعث تسريع روند اصلاح اساسنامه ها خواهد شد.

سخنگوي دولت در ادامه اين نشست خبري از اختصاص مبلغ سيصد ميليارد ريال از محل منابع ماده 10 قانون مقررات دولت براي تامين آب شرب شهري و روستايي شهرهايي كه تحت تاثير خشكسالي دچار مشكل شده اند خبر داد.

وي همچنين تصريح كرد: دولت مبلغ هفتصد ميليارد ريال از همين محل براي بازسازي مدارس خسارت ديده ناشي از برف استان گيلان و سود تسهيلات اعتباري اختصاص يافته به خسارت ديدگان حوادث در استان خراسان جنوبي اختصاص داد.

به گفته سخنگوي دولت مبلغ پانزده ميليارد ريال نيز به وزارت نيرو اختصاص يافت تا فعاليت هاي شركت هاي آب و فاضلاب استانها سرعت يابد.

وي همچنين خاطر نشان كرد: دولت در يكي از مصوبات خود همه دستگاههاي اجرايي را موظف كرد با شركت مخابرات براي رفع مشكلات مربوط به شركت تلفن همراه همكاري كنند.

سخنگوي دولت تصريح كرد: بر اساس اين مصوبه همه دستگاههاي اجرايي مكلفند همكاري لازم را در جهت نصب آنتن هاي BTSكه ارتباط تلفن هاي همراه را تقويت خواهد كرد با مخابرات همكاري نمايند.

سخنگوي دولت همچنين از رفع مشكل كمبود آهن و سيمان در آينده نزديك خبر داد و گفت: موضوع كمبود آهن در جلسه اخير دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفت و دولت به زودي آهن مورد نياز بخشهاي مختلف را با يارانه وارد مي كند و با اشباع بازار وضعيت موجود تنظيم مي شود.

وي گفت: بيشترين مصرف كننده آهن وزارت آموزش و پرورش است كه از اين كالا براي بازسازي مدارس استفاده مي كنند و به اين وزارتخانه اجازه داده شد آهن مورد نياز خود را از طريق واردات تامين نمايد تا مصرف اين كالا از سوي اين نهاد به بازار تحميل نشود.

سخنگوي دولت همچنين در خصوص سيمان اظهار داشت: منتظر وارد شدن توليد بخشي از كارخانه ها هستيم كه تا چند وقت آينده با فعاليت توليدي و وارد شدن محصولات كارخانه ها به بازار اين مشكل نيز رفع مي شود.

الهام در عين حال تاكيد كرد: تا زمان اشباع بازار از محصولات كارخانه هاي سيمان دستگاههاي كه مصرف سيمان آنها زياد است از جمله وزارتخانه هاي نفت و نيرو مجازند از طريق واردات اين كالا را به ميزان مورد نياز خود تامين نمايند.

سخنگوي دولت همچنين با تسليت ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از روح آن بانوي پاك و ملكوتي براي توفيق دولت در انجام وظايف ، استقرار عدالت و حمايت از حق استعانت طلبيد.

الهام همچنين با بزرگداشت شهداي هفتم تير به ويژه آيت الله شهيد دكتر بهشتي از او به عنوان معمار قوه قضائيه ياد كرد و هفته قوه قضائيه را به مسئولان دستگاه قضايي تبريك گفت.