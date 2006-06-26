نهمين كنگره سراسري حزب مشاركت برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، پس از بررسي هايي كه توسط كميته برگزاري اين كنگره صورت گرفته است، دستورات پيشنهادي زير براي تصويب به هيات اجرايي ارائه شده است.
1- مراسم افتتاحيه
2- گزارش عملكرد ساليانه دبير كل ، شوراي مركزي ، هيات داوري و دفتر سياسي
3- اصلاح اساسنامه
4- راهبردها و برنامه هاي حزب
5- بررسي وتصويب برنامه يكساله حزب
6- تريبون آزاد
7- بررسي وتصويب بيانيه پاياني
8- تشكيل كميسيون هاي تخصصي كنگره
9- بررسي انتخابات مجلس خبرگان و شوراها
10- برگزاري انتخابات شوراي مركزي ، هيات داوري و دبيركل .
نظر شما