  1. سیاست
  2. سایر
۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۱

نهمين كنگره سراسري حزب مشاركت برگزار مي شود

نهمين كنگره سراسري حزب مشاركت برگزار مي شود

نهمين كنگره سراسري حزب مشاركت 14 تا 16 تير ماه در تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، پس از بررسي هايي كه توسط كميته برگزاري اين كنگره صورت گرفته است، دستورات پيشنهادي زير براي تصويب به هيات اجرايي ارائه شده است.

1- مراسم افتتاحيه
2- گزارش عملكرد ساليانه دبير كل ، شوراي مركزي ، هيات داوري و دفتر سياسي
3- اصلاح اساسنامه
4- راهبردها و برنامه هاي حزب
5- بررسي وتصويب برنامه يكساله حزب
6- تريبون آزاد
7- بررسي وتصويب بيانيه پاياني 
8- تشكيل كميسيون هاي تخصصي كنگره
9- بررسي انتخابات مجلس خبرگان و شوراها
10- برگزاري انتخابات شوراي مركزي ، هيات داوري و دبيركل .

کد مطلب 344734

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها