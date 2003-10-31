ميزباني ما هيچ مشكلي نداشت

اكبراسماعيل نژاد مديرعامل باشگاه شموشك نوشهربا بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: تيم ما دراين مسابقه بسيارخوب بازي كرد وذوب آهن دراكثرلحظات بازي اسير بازي تهاجمي وروبه جلوي ما بود.

وي افزود: ما درطول هفته چندين بارفيلم بازيهاي ذوب آهن را تماشا كرديم وبه نقاط قوت وضعف آن آشنايي كامل داشتيم وسعي كرديم با پرسينگ وفوتبالي تهاجمي راه را برحريف ببنديم كه درنهايت اين حربه نتيجه داد تا شموشك تيم پيروز ميدان باشد.

اسماعيل نژاد درمورد ميزباني شموشك كه مورداعتراض سرپرست تيم ذوب آهن قرار گرفته بود، خاطرنشان كرد: دراين مسابقه هيچ اتاق خاصي نيفتاد وجوورزشگاه كاملا سالم بود وشعارتوهين آميزي داده نشد وجزيك مورد كه ترقه به زمين پرتاب شد هيچ مشكل خاصي نبود وما تمام تلاش خود را براي ميزباني هرچه بهترازحريف اصفهاني بكارگرفتيم.