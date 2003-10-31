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۹ آبان ۱۳۸۲، ۱۸:۲۲

رقابتهاي فوتبال ليگ برتر

شموشك ذوب آهن را مغلوب كرد

تيم فوتبال شموشك نوشهر با يك گل از سد ذوب آهن اصفهان گذشت.

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مسابقه كه درورزشگاه شهداي نوشهروبه قضاوت رحيم رحيمي مقدم برگزار شد، تيم شموشك در دقيقه 42 مسابقه وبرروي پاس روبه جلوي عليزاده توسط محسن بنگر به گل رسيد تا نيمه نخست راازحريف صدرنشين خود پيش بيفتد.
دراين مسابقه شموشك دوبارديگرنيزبه گل رسيد كه هردوبار توسط داورمردود اعلام شد، دراين مسابقه شموشك رحمان احمدي سنگربان جوان خود را بخاطرهمراهي تيم ملي دراختيار نداشت وازوجود صلاح الدين اونق بهره گرفت.
شموشك با اين پيروزي صاحب 9 امتياز شد وخود را تا رده هشتم جدول رده بندي ليگ بالا كشيد تا دركنارابومسلم كه شرايطي كاملا مشابه با شموشك دارد قرار بگيرد.
ذوب آهن نيزبا اين شكست همچنان 17 امتيازي درصدرجدول باقي ماند وبايد منتظرسايرديدارهاي اين هفته باشد تا وضعيت صدرنشين ليگ برترمشخص شود.

کد مطلب 34475

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