سياست هاي آمريكا در حوزه انرژي اشتباه است / تحريم نفتي ايران نتيجه اي ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بلومبرگ، "كوين هاست" كه مشاور ارشد اقتصادي سناتور جان مك‌كين نماينده ايالت آريزوناي آمريكا نيز هست، سياست انرژي آمريكا را كاملا اشتباه خواند.

وي با اشتباه خواندن روش آمريكا براي كاهش وابستگي به نفت تصريح كرد: توليد انرژي و نفت در داخل آمريكا بسيار هزينه‌برتر از واردات نفت از كشورهاي خارجي است، اما اين سياست امنيت انرژي آمريكا را به خطر مي‌اندازد.

وي در رابطه با ايران نيز گفت: با وجود اينكه آمريكا از سال 1992 واردات نفت خود از ايران را قطع كرد، اما ايران از اين رخداد آسيبي نديد.

قطع واردات نفت آمريكا از ايران نه تنها مانع افزايش درآمدهاي صادرات نفت اين كشور نشد، بلكه درآمدهاي بالاي نفت، اين كشور را قادر ساخت برنامه هسته‌اي خود را نيز دنبال كند.

وي تجربه ايران در بايكوت كردن نفت يك كشور را نشان‌دهنده اشتباه بودن اين سياست عنوان كرد و افزود: قطع واردات نفت از يك كشور نخواهد توانست موجب تغيير سياست‌هاي آن كشور شود، بنابراين نبايد انتظار داشت كه بتوان از تحريم نفت به اهداف خود رسيد.

هاست معتقد است نفت ايران مشتريان پروپاقرصي همچون چين و ژاپن دارد و تحريم نفت اين كشور بي‌فايده است و آمريكا براي تحت فشار قرار دادن ايران بايد به گزينه‌هاي ديگر بيانديشد.