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۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۹

رئيس اتحاديه چايكاران در گفتگو با "مهر":

كشاورزان از ميزان و نحوه پرداخت پول خريد تضميني برگ چاي ناراضي‌اند

كشاورزان از ميزان و نحوه پرداخت پول خريد تضميني برگ چاي ناراضي‌اند

رئيس اتحاديه چايكاران با اشاره به آغاز پرداخت پول كشاورزان بابت خريد تضميني برگ سبز چاي در دور نخست بهره بردا ري گفت: پول پرداختي بابت خريد تضميني برگ سبز چاي كفاف تامين هزينه باغ را نمي كند.

ايرج هوسمي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به  پرداخت پول كشاورزان بابت دور اول بهره برداري باغات چاي، گفت: پرداخت پول كشاورزان بابت دور نخست بهره برداري باغات چاي از اول تير ماه و آن هم به صورت موردي آغاز شده  اما نحوه پرداخت و ميزان  پول تعيين شده بابت هر كيلو بر گ سبز چاي  مناسب نيست .

به گفته وي، پرداخت 190 تومان بابت هر كيلو برگ سبز چاي  رقم عادلانه اي نيست، به طوري‌كه پرداخت اين ميزان پول كفاف دستمزد كارگر و هزينه برداشت و  مخارج باغ را نمي كند چه برسد به تامين زندگي كشاورزان.

هوسمي با  اظهار نگراني از وقوع خشكسالي در باغات چاي ، افزود: متاسفانه به دليل افزايش گرماي هوا و كمبود بارندگي  پيش بيني مي شود در دور دوم بهره برداري از يك سوم از باغات چاي مناطق چاي خيز كشور برگ چاي  برداشت نشود .

وي در مورد پرداخت تسهيلات وعده داده شده به چايكاران افزود: علي رغم تعيين پرداخت يك ميليون و 750 هزار تومان تسهيلات براي ساماندهي باغات چاي، هم‌اكنون فقط 160 هزار تومان بابت هرهكتار چاي و آن هم به صورت موردي پرداخت مي‌شود.

کد مطلب 344767

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