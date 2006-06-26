ايرج هوسمي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به پرداخت پول كشاورزان بابت دور اول بهره برداري باغات چاي، گفت: پرداخت پول كشاورزان بابت دور نخست بهره برداري باغات چاي از اول تير ماه و آن هم به صورت موردي آغاز شده اما نحوه پرداخت و ميزان پول تعيين شده بابت هر كيلو بر گ سبز چاي مناسب نيست .

به گفته وي، پرداخت 190 تومان بابت هر كيلو برگ سبز چاي رقم عادلانه اي نيست، به طوري‌كه پرداخت اين ميزان پول كفاف دستمزد كارگر و هزينه برداشت و مخارج باغ را نمي كند چه برسد به تامين زندگي كشاورزان.

هوسمي با اظهار نگراني از وقوع خشكسالي در باغات چاي ، افزود: متاسفانه به دليل افزايش گرماي هوا و كمبود بارندگي پيش بيني مي شود در دور دوم بهره برداري از يك سوم از باغات چاي مناطق چاي خيز كشور برگ چاي برداشت نشود .

وي در مورد پرداخت تسهيلات وعده داده شده به چايكاران افزود: علي رغم تعيين پرداخت يك ميليون و 750 هزار تومان تسهيلات براي ساماندهي باغات چاي، هم‌اكنون فقط 160 هزار تومان بابت هرهكتار چاي و آن هم به صورت موردي پرداخت مي‌شود.