گزارش هواپيماي "سي 130" در دستان وزير راه

رضا جعفر زاده مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از آنجايي كه سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان ابزار حاكميت دولت در بخش حمل و نقل هوايي و عضو ايكائو سازماني است نظارتي و تنها سازمان صلاحيت دار در صدور گواهينامه هاي پروازي و مراقبت پرواز است و بر اساس انكس 13 ، مسئول بررسي سوانح هوايي ، برابر مستندات موجود چگونگي عمليات كنترل هاي مراقبت پرواز در برج كنترل و واحد تقرب مهرآباد را طي جلسات متعدد مورد بررسي قرار داده است.

وي افزود: تيم بررسي سانحه تحت نظر معاونت استاندارد پرواز با دقت و استدلال هاي قانوني و تخصصي تمامي پارامترهاي دخيل در امر وقوع سانحه (مربوط به فعاليتهاي مراقبت پرواز) مورد بحث و بررسي كارشناسي قرار داده كه نتايج حاصله با خصوصيت رعايت موازين و مقررات ايكائو قابل دفاع از محاكم قضايي است.

جعفرزاده همچنين ابراز اميدواري كرد كه بحث هاي كارشناسي متخصصي تيم بررسي سانحه سازمان حسب تجربيات و وظايف قانوني آن در نحوي تصميم گيري مقامات قضايي در جلسات آتي تاثير گذار بوده و سازمان هواپيمايي كشوري قدمي از دفاع به‌حق از ايمني پروازها و عوامل تحت نظارت در تامين چنين هدفي فاصله نگرفته و در جلب توجه هر چه بيشتر مقامات قضايي نسبت به نقش خالصانه كنترلر هاي مراقبت پرواز در سرويس دهي حجم عظيم پروازهاي عبوري و نشست و برخاست هواپيمايي به عنوان يك مطالبه عمومي توفيق يابد.

به گزارش مهر، هواپيماي "سي 130" كه حامل خبرنگاران و كارمندان ارتش بود در 15 آذر 84 در شهرك توحيد تهران سقوط كرد و تمام مسافران آن به شهادت رسيدند.