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۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۹

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گزارش هواپيماي "سي 130" در دستان وزير راه

گزارش هواپيماي "سي 130" در دستان وزير راه

نتيجه كار كارشناسان تيم بررسي سانحه سازمان هواپيماي كشوري در خصوص نحوه عملكرد برج واحد تقرب مهرآباد در جريان سقوط هواپيمايي "سي 130 " جهت ارسال به مقامات قضايي ، قانونگذاري و دولت به محمد رحمتي وزير راه و ترابري ارايه شده است.

رضا جعفر زاده مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از آنجايي كه سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان ابزار حاكميت دولت در بخش حمل و نقل هوايي و عضو ايكائو سازماني است نظارتي و تنها سازمان صلاحيت دار در صدور گواهينامه هاي پروازي و مراقبت پرواز است و بر اساس انكس 13 ، مسئول بررسي سوانح هوايي ، برابر مستندات موجود  چگونگي عمليات كنترل هاي مراقبت پرواز در برج كنترل و واحد تقرب مهرآباد را طي جلسات متعدد مورد بررسي قرار داده است.

وي افزود: تيم بررسي سانحه تحت نظر معاونت استاندارد پرواز با دقت و استدلال هاي قانوني و تخصصي تمامي  پارامترهاي دخيل در امر وقوع سانحه (مربوط به فعاليتهاي مراقبت پرواز) مورد بحث و بررسي كارشناسي قرار داده كه نتايج حاصله با خصوصيت رعايت موازين و مقررات ايكائو قابل دفاع از محاكم قضايي است.

جعفرزاده همچنين ابراز اميدواري كرد كه بحث هاي كارشناسي متخصصي تيم بررسي سانحه سازمان حسب تجربيات و وظايف قانوني آن در نحوي تصميم گيري مقامات قضايي در جلسات آتي تاثير گذار بوده و سازمان هواپيمايي كشوري قدمي از دفاع به‌حق از ايمني پروازها و عوامل تحت نظارت در تامين چنين هدفي فاصله نگرفته و در جلب توجه هر چه بيشتر مقامات قضايي نسبت به نقش خالصانه كنترلر هاي مراقبت پرواز در سرويس دهي حجم عظيم پروازهاي عبوري و نشست و برخاست هواپيمايي به عنوان يك مطالبه عمومي توفيق يابد.

به گزارش مهر، هواپيماي "سي 130" كه حامل خبرنگاران و كارمندان ارتش بود در 15 آذر 84 در شهرك توحيد تهران سقوط كرد و تمام مسافران آن به شهادت رسيدند.

کد مطلب 344773

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