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۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۴

مواد مخدر موضوع 22 نمايش خياباني مي‌شود

22 نمايش خياباني همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر (اول تا هفتم تير) در بوستان‌ها و اماكن پرجمعيت شهرستان‌هاي تابعه استان تهران اجرا مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران اعلام كرد اين نمايش ها با موضوع مبارزه با مواد مخدر و پيشگيري از اعتياد است كه به همت انجمن نمايش ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان هاي شميرانات، ري، كرج، ورامين، شهريار، اسلامشهر، رباط كريم، ساوجبلاغ، دماوند، پاكدشت و فيروزكوه به اجرا درمي آيد.

در هفته مبارزه با مواد مخدر همچنين نمايشگاههاي مختلف عكس، نقاشي، كارگاههاي مهارت زندگي و آموزش پيشگيري از اعتياد، توزيع جزوات آموزشي و همايش هاي فرهنگي و هنري توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران برگزار مي شود.

کد مطلب 344775

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