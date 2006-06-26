به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران اعلام كرد اين نمايش ها با موضوع مبارزه با مواد مخدر و پيشگيري از اعتياد است كه به همت انجمن نمايش ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان هاي شميرانات، ري، كرج، ورامين، شهريار، اسلامشهر، رباط كريم، ساوجبلاغ، دماوند، پاكدشت و فيروزكوه به اجرا درمي آيد.

در هفته مبارزه با مواد مخدر همچنين نمايشگاههاي مختلف عكس، نقاشي، كارگاههاي مهارت زندگي و آموزش پيشگيري از اعتياد، توزيع جزوات آموزشي و همايش هاي فرهنگي و هنري توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران برگزار مي شود.