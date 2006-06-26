مستند "هميشه مظلوم" توليد شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي اعلام كرد اين فيلم به كارگرداني حميد بهمني به سفارش گروه تلويزيوني شاهد تهيه شده و يك مستند اجتماعي با موضوع شهيد بهشتي است كه قرار است در مراسم هفتم تير در حزب جمهوري و همچنين از سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شود.

مركز گسترش سينماي مستند و تجربي قصد دارد با فرارسيدن سالگرد واقعه هفتم تير فيلم "هميشه مظلوم" را همراه مستند ديگري كه از مجموعه تصاوير آرشيوي سخنراني هاي خاص شهيد بهشتي تهيه شده، در قالب يك لوح فشرده با عنوان "شيفتگان خدمت" عرضه كند و در دسترس عموم علاقمندان قرار دهد.