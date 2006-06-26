واردات 800 هزار تن برنج تايلندي توسط ايران

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بانكوك پست، "پراني سيريپان" مدير بخش تجارت خارجي وزارت بازرگاني تايلند با بيان مطلب فوق از توافق ايران و تايلند بر سر قيمت برنج صادراتي خبر داد.

بر اساس اين گزارش، در حالي كه ايران اخيرا تلاش داشت برنج وارداتي از تايلند را به قيمت ارزان‌تري خريداري نمايد، سيريپان گفت: قيمت برنج مشكل‌ساز نبود چرا كه ايران هم‌اكنون با بحران مالي مواجه نيست.

وي افزود:‌ ايران تاكنون 55 تا 60 درصد كل حجم برنج توافق شده براي نيمه نخست امسال را وارد كرده است.

وي تصريح كرد كه واردكنندگان ايراني به كيفيت برنج تايلندي اطمينان دارند و با وجود اينكه برنج توليدي كشورهاي ديگر همچون ويتنام گران‌تر است، ترجيح مي‌دهند بخش اعظم واردات برنج خويش را از صادركنندگان تايلندي تامين نمايند.