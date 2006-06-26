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۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۱

يك مقام تايلندي گزارش داد:

واردات 800 هزار تن برنج تايلندي توسط ايران

واردات 800 هزار تن برنج تايلندي توسط ايران

يك مقام وزارت بازرگاني تايلند اعلام كرد كه ايران موافقت كرده است كه امسال 800 هزار تن برنج 100 درصد سفيد تايلندي از بخش خصوصي اين كشور خريداري كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بانكوك پست، "پراني سيريپان" مدير بخش تجارت خارجي وزارت بازرگاني تايلند با بيان مطلب فوق از توافق ايران و تايلند بر سر قيمت برنج صادراتي خبر داد.

بر اساس اين گزارش، در حالي كه ايران اخيرا تلاش داشت برنج وارداتي از تايلند را به قيمت ارزان‌تري خريداري نمايد، سيريپان گفت: قيمت برنج مشكل‌ساز نبود چرا كه ايران هم‌اكنون با بحران مالي مواجه نيست.

وي افزود:‌ ايران تاكنون 55 تا 60 درصد كل حجم برنج توافق شده براي نيمه نخست امسال را وارد كرده است.

وي تصريح كرد كه واردكنندگان ايراني به كيفيت برنج تايلندي اطمينان دارند و با وجود اينكه برنج توليدي كشورهاي ديگر همچون ويتنام گران‌تر است، ترجيح مي‌دهند بخش اعظم واردات برنج خويش را از صادركنندگان تايلندي تامين نمايند.

کد مطلب 344797

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