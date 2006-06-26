به گزارش خبرگزاري "مهر"، شركت فرهنگي سينمايي باران به عنوان نخستين شركت خصوصي اكران كننده فيلم هاي خارجي در ايران، فيلم جنجالي و پرفروش "دره گرگ ها" را ساعت 30/21 دقيقه روز سه شنبه براي اهالي سينما و رسانه به نمايش مي‌گذارد.

اين فيلم محصول 2005 تركيه است كه نگاهي ضدامريكايي دارد و گرانترين فيلم تاريخ سينماي تركيه محسوب مي‌شود. "دره گرگ‌ها" به موضوع دستگيري نيروهاي ويزه تركيه بعد از اشغال عراق توسط نيروهاي امريكايي و انگليسي در شهر سليمانيه مي پردازد. در اين فيلم بازيگر سرشناس امريكايي بيلي زين در يكي از نقش هاي اصلي به بازي پرداخته و صحنه هاي درگيري و حادثه اي فيلم از نقاط قوت آن است كه با نمونه هاي هاليوودي قدرت برابري دارد.