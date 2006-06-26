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۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۲

"دره گرگ‌ها" روي پرده سينما صحرا مي‌رود

"دره گرگ‌ها" روي پرده سينما صحرا مي‌رود

فيلم سينمايي "دره گرگ‌ها" به كاگرداني سردار آكار روز سه‌شنبه ششم تير در سينما صحرا اكران خصوصي مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، شركت فرهنگي سينمايي باران به عنوان نخستين شركت خصوصي اكران كننده فيلم هاي خارجي در ايران، فيلم جنجالي و پرفروش "دره گرگ ها" را ساعت 30/21 دقيقه روز سه شنبه براي اهالي سينما و رسانه به نمايش مي‌گذارد.

اين فيلم محصول 2005 تركيه است كه نگاهي ضدامريكايي دارد و گرانترين فيلم تاريخ سينماي تركيه محسوب مي‌شود. "دره گرگ‌ها" به موضوع دستگيري نيروهاي ويزه تركيه بعد از اشغال عراق توسط نيروهاي امريكايي و انگليسي در شهر سليمانيه مي پردازد. در اين فيلم  بازيگر سرشناس امريكايي بيلي زين در يكي از نقش هاي اصلي به بازي پرداخته و صحنه هاي درگيري و حادثه اي فيلم از نقاط قوت آن است كه با نمونه هاي هاليوودي قدرت برابري دارد.

کد مطلب 344804

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