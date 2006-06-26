تجليل از بانوان فقط در طول يك هفته از سال شايسته نيست

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل ، پروانه رضا قلي ‌زاده در همايش مسئولان دستگاههاي فرهنگي استان گفت: به ‌رغم اينكه بانوان در عرصه‌ هاي مختلف بارها توانمندي هاي خود را به صورت قانونمند نشان داده ‌اند اما تاكنون مطالبات اصلي و حقوق خواسته شده اين قشر محقق نشده است.

وي افزود: براي بهبود وضعيت بانوان نياز است هر سال عملكردي مدون از سوي دستگاه هاي مرتبط در زمينه انجام فعاليت هاي مربوط به بانوان ارايه شود.

دبير كميته جوانان و بانوان استان اردبيل گفت: متوليان امور فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ، آموزشي ، سياسي و ورزشي استان در زمينه انسجام و تنوع بخشي به فعاليت ‌هاي بانوان در فرصت ‌هاي بيشتر سال نبايد نسبت به مشكلات اين قشر بي‌ تفاوت باشند.

وي ايجاد بانك جامع اطلاعاتي زنان ، شناسايي نيازهاي زنان به ويژه بررسي مشكلات زنان شاغل ، از بين بردن موانع اجتماعي فعاليت بانوان ، استفاده از توان مديريتي بانوان در پست هاي خرد و كلان و بسترسازي براي ورود بانوان و دختران تحصيل كرده كارآفرين به عرصه‌هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را ضروري ذكر كرد.

رضا قلي زاده در اين جلسه از برگزاري نمايشگاه آشپزي ، ايجاد غرفه مدل‌هاي لباس با الگوي حجاب، همايش تجليل از زنان برتر، نشست با زنان سرپرست خانوار و برگزاري گفتمان‌هاي ديني فاطمه شناسي طي هفته زن در مناطق مختلف استان خبر داد.