همايش "اديان جهان پس از يازده سپتامبر" در كانادا برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، شخصيت هاي مختلفي از اديان، مذاهب و مسلك هاي متفاوت در اين همايش پنح روزه شركت خواهند كرد.
اديان سرخ پوستان آمريكايي، بهائيان، بودايي، گروههاي چيني، مسيحيت، هندو، اسلام، شينتوماسك و زرتشي از جمله ادياني هستند كه نمايندگان آنها در اين همايش شركت خواهند داشت .
هدف از برگزاري اين همايش دستيابي به راهكارهايي براي جلوگيري و كنترل فعاليتهاي افراطي برخي اعلام شده است . شركت كنندگان اين همايش اغلب از كشورهاي آمريكا، كانادا، انگليس، هند و چين هستند .
نظر شما