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۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۸

همايش "اديان جهان پس از يازده سپتامبر" در كانادا برگزار مي شود

همايش اديان جهان پس از يازده سپتامبر، 11 تا 15 سپتامبر (20 تا 24 شهريور) از سوي دانشگاه مك گيل كانادا و با حمايت شوراي پارلمان اديان در كانادا برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، شخصيت‌ هاي مختلفي از اديان، مذاهب و مسلك ‌هاي متفاوت در اين همايش پنح روزه شركت خواهند كرد.

اديان سرخ پوستان آمريكايي، بهائيان، بودايي، گروه‌هاي چيني، مسيحيت، هندو، اسلام، شينتوماسك و زرتشي از جمله ادياني هستند كه نمايندگان آنها در اين همايش شركت خواهند داشت .

هدف از برگزاري اين همايش دستيابي به راهكارهايي براي جلوگيري و كنترل فعاليتهاي افراطي برخي اعلام شده است . شركت كنندگان اين همايش اغلب از كشورهاي آمريكا، كانادا، انگليس، هند و چين هستند .

 

کد مطلب 344828

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