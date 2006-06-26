آثار مخرب مواد مخدر در طولاني مدت غير قابل توجيه است / 120 هزار هكتار زمين در افغانستان زير كشت خشخاش است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دادستان كل كشور امروز در مراسم امحاء 60 تن مواد مخدر كه به مناسبت روز جهاني مبارزه با مواد مخدر ، افزود: امروز بحث مواد مخدر و عوارض و تبعات آن در ابعاد مختلف آن جز يكي از حساس ترين مسائل جهاني ، بين الملي و ملي محسوب مي شود.

حجت الاسلام دري نجف آبادي با تاكيد بر اينكه امروز تروريسم با مواد مخودر گره خورده و اين حقيقتي است كه همه انسان ها ي آگاه و بيدار دل با گوشت و وست خود آن را لمس مي كنند تصريح كرد: قاچاق انسان ، پول شويي ، فساد ، گروگان گيري ، تبعيض ، ابتلاء به انواع بيماري ها و عقب افتادگي ملت ها ، از مهم ترين تبعات اين معضل شوم است.

وي با تاكيد بر اينكه امروز معضل مواد مخدر فقط مربوط به ايران نيست بلكه تمام كشورهاي منطقه جنوب و جنوب شرق آسيا ، امريكاي لاتين ، ايتاليا و سيسيل به معناي واقعي كلمه با آن درگيرهستند ، اظهار داشت: جمهوري اسلامي تلاش مي كند با مافياي مواد مخدر كه در زمينه توليد ، ساخت و فن آوري مواد مخدري همچون هروئين و حشيش و انواع قرص هاي روانگردان كه در نقاط مختلف توليد مي شود ، با قاطعيت و اراده اي قوي در يك برنامه جامع برخورد كند.

دري نجف آبادي تاكيد كرد: اگرچه ممكن است مواد مخدر منافع زودگذر و لحظه اي داشته باشد اما آثار شكننده و مخرب آن در طولاني مدت غير قابل توجيه است.

دادستان كل كشور با اشاره به دورويي استكبار جهاني در زمينه برخورد با معضل مواد مخدر اظهار داشت: آمريكا 105 ميليارد دلار براي خريد تجهيزات نظامي هزينه كرده و اين در حالي است كه خطر مواد مخدر بيش از مسائل نظامي است.

دري نجف آبادي با بيان اينكه بر اساس آمارها 50 درصد درآمد مردم افغانستان از طريق مواد مخدر تامين مي شود و 60 درصد اين مردم از طريق خريد و فروش مواد مخدر ارتزاق مي كنند ، افزود: 120هزار هكتار از زمين هاي افغانستان زير كشت مواد مخدر است و اين در حالي است كه دولت افغانستان به رغم ادعاهاي خود جهت تمايل براي ايجاد كشت جايگزين ، متاسفانه هنوز هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نداده است.

دادستان كل كشور اضافه كرد: در حال حاضر 42 درصد زندانيان از زنداني هاي مواد مخدر هستند كه اين آمار در برخي زندان ها به 60 درصد هم مي رسد.

وي تصريح كرد: قوه قضائيه با جديت و قاطعيت در زمينه كنترل مبارزه با مواد مخدر آمادگي همكاري با نيروي انتظامي را دارد.

دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه ايران به تنهايي نمي تواند در جهت مقابله ، پيشگيري و درمان معتادان و كنترل ورود مواد مخدر به كشور اقدامات كافي را انجام دهد ، تصريح كرد: در اين راه به كمك تمام كشور هاي اسلامي ، سازمان ملل ، مجامع بين المللي و اتحاديه اروپا نيازمنديم.

دري نجف آبادي تاكيد كرد: ايران با وجود همسايگي با كشور پر خطري نظير افغانستان ، تاكنون نيز اقدامات فداكارانه بسياري براي كنترل مرزها و قاچاقچيان مواد مخدر در كشور داشته است اما در همين جا اعلام مي كنيم كه از اين به بعد اگر ساير سازمان هاي بين المللي به ايران كمك نكنند ، ما نيز رويه ديگري اتخاذ خواهيم كرد.