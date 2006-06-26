بهشتي مظهر مديريت اسلامي بود / ملت در انتخابات گذشته با انتخاب اصولگرايان تدوام راه شهداي هفتم تير را خواستار شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حداد عادل پيش از ظهر امروز در ديدار با خانواده شهداي هفتم تير، نقش شهدا را در پيروزي انقلاب اسلامي بسيار تاثيرگذار خواند و اظهار داشت: مجلس در حفظ نام و ياد شهداي هفتم تير از تمامي دستگاههاي مسئول سزوار تر است ، زيرا 27 تن از شهداي هفتم تير از اعضاي مجلس شوراي اسلامي بودند.

وي با بيان اينكه دشمن به خيال خود توانسته با حادثه هفتم تير به اهدافش دست پيدا كند، افزود: امروزه با نثار خون شهدايي كه در راه نظام داده شده است، شاهديم دشمن نتوانسته به هيچ يك از اهداف خود دست پيدا كند و يا به نظام ضربه اي وارد نمايد.

حداد عادل گفـت: شهدا با خون خود، قوتي به نظام جمهوري اسلامي ايران بخشيدند كه بر اساس آن تمام نقشه هاي دشمنان استكباري ايران نقش بر آب شد و نمونه بارز آن جريان اصولگرايي است كه مردم در سالهاي اخير به آن تكيه زده اند.

رئيس مجلس اظهار داشت: ملت ايران درانتخابات رياست جمهوري، مجلس و شوراها نشان داد كه راه شهداي هفتم تير كه همان راه امام (ره) است، را با اصولگرايي ادامه خواهند داد.

وي خطاب به خانواده شهداي هفتم تير گفت: امروز درخت انقلاب اسلامي توسط خون شهداي هفتم تير ريشه دارتر از گذشته شده، به گونه اي كه ايران امروز در صحنه جهان به يك واقعيت غيرقابل انكار تبديل شده است و تمامي ما امنيت ، استقلال و آرامش امروز ايران را مديون خون شهدا مي دانيم كه خون خود را بر پاي اين درخت ريختند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي، ادامه تداوم راه شهدا را يكي از بهترين راهكارهاي حفظ نظام دانست.

حداد عادل در بخش ديگري از سخنان خود به خدمات و تلاش هاي آيت الله بهشتي به انقلاب اسلامي، اشاره كرد و افزود: كساني كه در حادثه هفتم تير جان باختند ، هر كدام بهشتي هايي بودند كه سرلوحه آنها شخص آيت الله بهشتي است.

وي ادامه داد: روحيه شهيد بهشتي در دوران خود باعث شد جوانان به سمت انقلاب اسلامي حركت كنند كه اين امر در پيروزي انقلاب اسلامي نيز بسيار تاثير گذار بود.

به گزارش مهر، حداد عادل يكي از ويژگي هاي بارز شهيد بهشتي را مديريت وي عنوان كرد و افزود: شهيد بهشتي مظهر مديريت اسلامي است ؛ وي به درستي نقش مديريت را در آن دوران به خوبي درك كرده بود و به اطرافيان خود انتقال مي داد.

وي در پايان خطاب به مسئولان ستاد برگزاري مراسم هفتم تير گفت: مسئولان اين ستاد بايد بيشتر از گذشته تلاش كنند تا خانواده شهداي هفتم تيرهمچون گذشته دركنار يكديگر به فعاليتهاي خود ادامه دهند.

پيش از سخنان رئيس مجلس شوراي اسلامي، حجت الاسلام علي اصغرباغاني يكي از اعضاي ستاد شهداي هفتم تير و يكي از جانبازان حاضر هفتم تير گزارشي از عملكرد اين ستاد ارائه كرد.

پس از پايان اين مراسم، خانواده شهداي هفتم ناهار را ميهمان رئيس مجلس شوراي اسلامي بودند.