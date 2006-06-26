ابطال و تعليق مجوز 161 دفتر خدمات مسافرتي طي سال 84 / صدور 173 موافقت اصولي در بخش گردشگري

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، محمد ابراهيم طريقت امروز در نشست خبري در مورد طرح جامع گردشگري استان تهران افزود: مطالعه اين طرح در ارديبهشت ماه سال جاري با كمك اساتيد دانشگاه و متخصصين صنعت گردشگري به اتمام رسيد و در قالب 5 منطقه گردشگري به زودي اجرايي مي شود .

وي خاطر نشان كرد: با توجه به نيازها و كمبود هاي در بخش گردشگري مقدمات احداث اماكن اقامتي مورد نياز فراهم مي شود وضعف هاي موجود به فرصتي براي جذب گردشگر و توسعه اين صنعت تيدبل خواهد شد .

طريقت گفت: همچنين طرح تفضيلي تهران نيز با همكاري شوراي شهر ، شهرداري و وزارت مسكن آماده شده كه اقدامات اوليه آن براي رفع مشكلات تهران به عنوان شهري كه با تقاضاي زياد گردشگران مواجه است فراهم مي شود .

وي افزود: استان تهران داراي بيش از 70 جاذبه گردشگري مانند اماكن تاريخي ، زيارتي ، مساجد ، امام زاده ها ، پارك جنگلي و... است كه مي توان با بازسازي و فراهم كردن امكانات در كنار اين آثاربراي جذب گردشگر و توريست استفاده كرد.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران گفت: در استان تهران 82 هتل ، 17 هتل آپارتمان ، 114 مهمانپذير ، 31 سفره خانه و 153 مركز خدمات رفاهي و بين راهي و همچنين 900 دفترخدمات مسافرتي و جهانگردي وجود دارد كه البته با توجه به شرايط استان و تعداد زياد گردشگران ورودي و عبوري به 50 واحد اقامتي و هتل درجه 3 به بالا در سطح استان نياز داريم.

وي تصريح كرد: چاپ 16 پستر از جاذبه هاي گردشگري استان ، ساخت 260 دقيقه فيلم تبليغاتي و مجموعه مستند براي معرفي اين جاذبه ها ، نصب 300 تابلوي شناسايي ، ارائه تسهيلات به بخش خصوصي و وامهايي با بهره كم ، احداث 5 كمپ گردشگري در آبعلي و و رامين و... از جمله اقدامات انجام شده در سال گذشته بوده است .

طريقت افزود: براي توسعه زير ساختها و ساخت هتل مشكل عمده اي موجود نبود عرضه و زمين براي اين كار است كه اميدواريم با همكاري شهرداري اين مشكلات برطرف شود .

وي ادامه داد: با تفاهم نامه اي كه با شهرداري منعقد شده 11 مجتمع رفاهي ، بهداشتي در شرق ، 3 مجتمع در شمال ، 6 محتمع در جنوب و 6 مجتمع نيز در غرب استان تهران احداث خواهد شد و همچنين با توجه به اينكه از محور رودبار و قصران در طول هفته 300 هزار مسافر تردد مي كنند به همين دليل آمادگي ساخت مجتمع رفاهي نيز در اين محور وجود دارد البته در صورتيكه مكان اين امر از سوي شهرداري تامين شود .

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران گفت: اكثر مهمانپذير و يا مراكز اقامتي موجود در تهران فرسوده بود ه و يا در بافت فرسوده قرار گرفته اند .همچنين براي ساخت هتل سرمايه گذار وجود دارد اما مهمترين چالشي كه در اين زمينه روبرو هستيم وجود 34 دستگاه مسئول براي گرفتن مجوز و اقدامات ديگر است كه ساخت هتل را با مشكل روبرو كرده است .

طريقت افزود: هتل لاله تهران كه بهترين هتل استان است قدمت 30 ساله داشته و نياز به بازسازي دارد .

وي گفت: در كشورهاي ديگر مانند ژاپن 94 درصد سفرها از طريق تورهاي گردشگري انجام مي شود در صورتيكه در كشور تنها 4 سفرها از اين طريق صورت مي گيرد .

طريقت افزود: در سال گذشته ، مجوز فعاليت 54 دفتر مسافرتي به حالت تعليق در آمد ، 16 دفتر مسافرتي تعطيل و مجوز 41 دفتر خدمات مسافرتي لغو شد.

وي گفت: 762 اثر تاريخي در استان تهران به ثبت رسيده اما هم اكنون نيز تعداد زيادي نياز به ثبت دارند .

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران افزود: لايحه اي در شوراي شهر تهران به منظور اعطاي تسهيلات به مالكين براي تغير كاربردي املاكي كه جزء آثار تاريخي و يا در محدوده آن قرار دارند ارائه شده است .

وي از بي هويت شدن معماري ايراني در شهرهاي بزرگ خبر دادو گفت: آنچه هم اكنون درنماسازي و معماري استفاده مي شود معماري اصيل و فرهنگ ايراني در آن رعايت نمي شود بنابراين بايد راهي براي رفع اين مشكلات با همكاري سازمانهاي ديگر فراهم كرد.

طريقت گفت: براساس آمارهاي اعلام شده در سال گذشته 200 هزارو 319 گردشگر خارجي وارد استان تهران شده و دراماكن اقامتي مستقر شده اند .

وي تصريح كرد: براساس برآوردهاي انجام شده آمار گردشگران دنيا تا سال 2010 به يك ميليارد گردشگر مي رسد و1500 ميليارد دلار نيز درآمد حاصل از اين بخش خواهد بود و همچنين هم اكنون 10 در صد نيروهاي فعال دربخش توريسم مشغول به كار هستند .

طريقت گفت: ورود هر گردشگر به كشور بين 15 تا 18 فرصت شغلي ايجاد مي كند به همين دليل بايد با برنامه ريزي ، توسعه زير بنا و رفع مشكلات موجود از اين صنعت براي رفع بيكاري و جذب گرشگر و درآمد بيشتر استفاده كرد.