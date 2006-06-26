برگزاري اردوهاي دانشجويي مختلط قابل تامل است / فضاي فرهنگي دانشگاه ها بايد با تربيت اسلامي عجين باشد

"محمدعلي حياتي" - مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در آستانه بررسي اين كميسيون در خصوص وضعيت فرهنگي دانشگاه ها در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: گزارشاتي به صورت تحقيقي در خصوص وضعيت فرهنگي دانشگاه ها به كميسيون آموزش و تحقيقات رسيده است كه روز سه شنبه (6 تير ماه) با حضور مسئولان وزارت علوم و دانشگاه هاي تهران در كميسيون مورد بررسي قرار مي گيرد.

وي اضافه كرد: جامعه انتظار دارد كه فضاي فرهنگي دانشگاه ها با تربيت اسلامي عجين باشد ولي برخي از مسائل خارج از اين انتظار در دانشگاه هاي ما جايگزين شده است كه زيبنده دانشجو نيست.

"حياتي" مصوبات مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را براي دانشگاه ها لازالاجرا خواند و افزود: مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مانند مصوبات مجلس شوراي اسلامي براي دانشگاه ها لازم الاجرا است و بين مجلس و شورا تعامل برقرار است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: با وجود اينكه بين شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجلس شوراي اسلامي و دانشگاه ها تعامل خوبي وجود دارد ولي اجراي بهتر امور ضروري است نشست هاي مشترك بين متوليان دانشگاه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي برگزار شود.