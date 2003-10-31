4 غير نظامي عراقي به قتل رسيدند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه الجزيره برادر اين كشاورز هنگامي كه از سربازان آمريكايي خواست تا جسد برادر مقتول خود را تحويل دهند مورد ضرب وشتم سربازان آمريكايي قرار گرفت وبه نقطه نامعلومي منتقل شد .

بنا بر اين گزارش در گيري ميان نيروهاي اشغالگر ومردم عراق در طول شبانه روز گذشته ادامه يافت وطي آن 3 تن از مردم عادي در بغداد و فلوجه بر اثر تير اندازي نيروهاي آمريكايي كشته شدند.

همچنين تعدادي از مردم بيگناه نيز در اين درگيريها مجروح شدند وبه شماري از اماكن عمومي وبيمارستانها آسيب رسيد.

بنا بر اين گزارش مردم عراق در بغداد و موصل طي شبانه روز گذشته نسبت به بازرسي هاي مكرر سربازان آمريكايي از منازل مسكوني ورعايت نكردن موازين اسلامي در اين بازديدها اعتراض كردند ودر چند مورد با نيروهاي اشغالگر به زد وخورد پرداختند.