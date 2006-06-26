سازمان تربيت بدني به استانها توجه ويژه دارد

به گزارش خبرنگار" مهر" كيومرث هاشمي معاون سازمان تربيت بدني با بيان مطلب فوق در مجمع انتخابات رئيس فدراسيون بسكتبال اظهارداشت: با بازديدي كه مهندس علي آبادي ازهيئت هاي ورزشي استانها داشته است و بررسي هايي كه انجام داده و نيازهاي 32 استان را مورد توجه قرارداده است چون مي داند كه هيئت هاي بسكتبال بازوان اجرايي سازمان تربيت بدني و فدراسيونهاي ورزشي هستند مبالغي را از سوي سازمان تربيت بدني به ادارات كل تربيت بدني اختصاص داده كه آنان اين مبالغ را به هيئت هاي ورزشي اختصاص مي دهند. بنابراين اگر هيئت بسكتبالي از اداره كل تربيت بدني استان تقاضاي مالي داشت و تحقق نيافت بايد با فدراسيون بسكتبال در ميان گذاشته و از اين طريق مرتفع شود.

وي افزود: درحال حاضر از سوي سازمان تربيت بدني 12 ميليارد تومان اعتبار در نظرگرفته شده كه 6 ميليارد آن به فدراسيونها و 6 ميليارد ديگر به فدراسيونها تعلق مي گيرد كه قابل افزايش است.