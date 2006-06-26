ويدئو كنفرانس بررسي دستگاه هاي الكترونيكي يابنده ريشه دندان برگزار شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، در اين ويدئو كنفرانس كه با حضور دستياران تخصصي رشته اندودنتيكس و خبرنگاران در دفتر رياست دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران برپا شد‏، دستگاه هاي الكترونيكي تعيين طول كانال ريشه دندان، تقسيم بندي جديد از نظر نحوه كار نرم افزاري و الكترونيكي و معايب و مزايا استفاده از اين روش مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در اين برنامه ويدئو كنفرانس دكتر «محمد حسين نكوفر» متخصص اندودنتيكس از دانشگاه كارديف انگلستان با اشاره به معايب راديوگرافي از نظر ميزان تابش اشعه و محدوديت هاي عمل در برخي موارد درماني گفت: استفاده از دستگاه هاي الكترونيكي در تعيين طول كانال بخصوص در بيماران باردار كه امكان راديوگرافي براي آنها وجود ندارد بسيار كمك كننده خواهد بود.

وي ياد آور شد: امروزه مهندسي پزشكي مي تواند براي همه اندام هاي بدن مدل الكترونيكي بسازد و به اين ترتيب مي توان بر اساس پارامترهاي مدل ساخته شده ميزان واكنش هاي الكترونيكي را اندازه گرفت و در درمان بكار برد.

اين متخصص تأكيد كرد: دستگاه هاي الكترونيكي نبايد به تنهايي مورد استفاده قرار گيرند و استفاده همراه با راديوگرافي به نتيجه گيري دقيق تر در تعيين طول كانال كمك مي كند.

وي گفت: به دليل اينكه بيشتر دستگاه هاي جديد كه در اين درمان كاربرد دارند از خارج از كشور وارد مي شوند لزوم آگاهي از نحوه كاركرد آنها مي تواند در جهت ساخت آن و توليد در كشور مفيد واقع شود.

در ادامه اين ويدئو كنفرانس، «جواد ملكي» كارشناس مركز توسعه ارتباطات بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تهران با اشاره به هدف از برگزاري اين برنامه گفت: برگزاري ويدئو كنفرانس هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در راستاي ماموريت سازماني و به منظور توسعه ارتباطات بين المللي اين دانشگاه با ساير دانشگاه ها است.

وي افزود: اين برنامه دومين ويدئو كنفرانسي است كه ميان دانشگاه كارديف انگلستان و دانشگاه علوم پزشكي تهران با موضوع معرفي تكنولوژي جديد براي اندازه گيري ريشه دندان اجرا شده است.

ملكي برگزاري اين جلسات براي مقاصد آموزشي و پژوهشي را ضروري دانست و گفت: اين تكنولوژي به طور گسترده مي تواند در تبادل اطلاعات پزشكي دانشجويان مفيد واقع شود.