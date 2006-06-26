مسئوليتم سنگين تر شد / پرتلاش تر از گذشته فعاليت مي كنم

به گزارش خبرنگار " مهر" محمود مشحون در مجمع عمومي فدراسيون بسكتبال ضمن بيان اين مطلب افزود: با اعتمادي كه خانواده بسكتبال اعم ازاعضاي مجمع، كليه مربيان، بازيكنان وهمه دلسوزان بسكتبال براي بازي ديگربه من كردند و با محبتي كه دكترشهبازخاني يكي از پيشكسوتان و دلسوزان ورزش كشور درحق من داشتند و لطفي كه ساير دوستان كه مي توانستند داوطلب پست رياست فدراسيون بسكتبال باشند اما به حرمت موي سپيد من، داوطلب نشدند، مسئوليتم به مراتب نسبت به گذشته بيشتر شد.

محمود مشحون كه براي مدت 4 سال ديگربا كسب كليه آراء حاضران مجمع به رياست فدراسيون بسكتبال برگزيده شد ، پس از اعلام آراء ماخوذه با بيان مطلب فوق موفقيت هاي بسكتبال را دسترنج همه حاضران در مجمع و غايباني كه همواره يار و ياور فدراسيون بسكتبال بوده اند و در راه اعتلاي آن تلاش كرده اند، عنوان كرد و گفت: بايد بدانيم كه در اين برهه و ازاين پس، فردا، ديروز نيست و مسئوليت سنگيني را بر دوش مي كشيم كه بايد بدرستي ازعهده وظايف برآييم.

وي ادامه داد: من پرتلاش ترازگذشته فعاليت مي كنم و با حمايت همه عزيزان و دوستان ، مجري برنامه ها خواهم بود و خوشحاليم كه امروزجواب اعتماد خانواده بسكتبال در20 خرداد ماه 1381 را دادم و روسياه نبودم و امروز بايد به اين اعتماد دوباره، پاسخ بهتري بدهم.

مشحون سازمان تربيت بدني را يكي از بهترين و بزرگترين حاميان بسكتبال معرفي كرد كه همواره حمايت هاي بي شائبه خود را به بسكتبال داشته اند و حتي لحظه اي كوتاهي نكرده اند.

وي ازكميته ملي الميك براي حمايت هاي يك سال و نيم اخير نيز قدرداني كرد و از مهندس هاشمي معاون سازمان تريت بدني و كفاشيان دبيركل كميته ملي المپيك كه همواره به بسكتبال لطف داشته اند ، قدرداني كرد و البته از مهندس ادب نايب رئيس فدراسيون بسكتبال كه همواره حامي بزرگي براي بسكتبال بوده و در مقاطعي حتي اسپانسر اين رشته نيز بوده است و نيز كليه همكاران دلسوز و زحمتكش در فدراسيون بسكتبال قدرداني كرده و ارباب جرايد و رسانه ها و صدا و سيما را نيز قدرداني ويژه كرد كه در انعكاس اخبار بسكتبال نقشي ارزنده داشته اند.