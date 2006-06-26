به گزارش خبرگزاري "مهر"، كاسبي در اين مجموعه نقش مدير يك شركت ساختماني بزرگ را بر عهده دارد كه همراه پسر دامادش اين شركت را اداره مي كند. او يك برادر به نام خليل دارد كه صحاف است و به كار خريد و فروش كتب قديمي و خطي مشغول است. جليل قصد دارد براي توسعه فعاليت هاي خود با يك سرمايه دار بزرگ پروژه اي مشترك را آغاز كند، تا اينكه ...

مجموعه "ساده دلان" ماجراي زندگي دو برادر به نام هاي خليل و جليل را دنبال مي كند كه در انتخاب مسير زندگي خود راههايي كاملا جدا از هم در پيش گرفته اند. اما اتفاقاتي آنها را رو در رو قرار مي دهد. در اين سريال محمد كاسبي نقش جليل و حسين محجوب نقش سيد خليل را بر عهده دارند. اين مجموعه در 30 قسمت 30 دقيقه اي براي پخش در ماه مبارك رمضان در گروه فيلم و سريال شبكه اول سيما توليد مي شود.

سريال "ساده دلان" را محمدحسين لطيفي بر اساس فيلم نامه اي از عليرضا طالب زاده كارگرداني مي كند و علاوه بر حسين محجوب و محمد كاسبي بازيگراني چون ثريا قاسمي، باران كوثري، مهرانه مهين ترابي، حميد ابراهيمي، برزو ارجمند و مهران رجبي در آن حضور دارند. تصويربرداري "ساده دلان" به تهيه كنندگي رضا جودي از دو هفته پيش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.