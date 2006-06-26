شماره جديد ماهنامه "زمانه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر در اين شماره از ماهنامه زمانه سردبير در بخشي از سرمقاله خود نوشته است: استراتژي هاي كهنه كار سيا و پنتاگون اين بار نيز راه حل را در دشمن تراشي ديدند. اسلام و مسلمانان مي بايست در اين سناريو نقش مقابل امريكا را بازي مي كردند. براي شروع كار حادثه اي به ابعاد يازدهم سپتامبر مناسب به نظر مي رسيد. اين بار نوبت به تروريستهايي رسيد كه بسياري حتي وجود خارجي آنها را منكر مي شوند.

در بخش گفتگو كه با اريك لوران، تحليلگر مسائل سياسي، تيري ميسان، روزنامه نگار فرانسوي، بودئن دكرز، سياستمدار بلژيكي مصاحبه مفصلي درباره وضعيت فعلي جهان حاضر بعد از يازده سپتامبر صورت گرفته است.

از خاورميانه جديد تا خاورميانه بزرگ، نگراني هاي هانتينگتون، تعارض دو ايدئولوژي، نبوغ پيش بيني جك لندن، نقشه تصاحب خاورميانه، پويشهاي امپرياليستي در قرن بيستم، دو سند و يك ديپلماسي از ديگر مقالاتي منتشر شده در اين شماره از ماهنامه زمانه است .