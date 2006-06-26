مشكلات مالي نوازندگان و بازنشستگان اركسترها حل خواهد شد

گلكار زاده در گفتوگو با خبرنگار موسيقي مهر، با بيان اين مطلب اظهار داشت : اگر چه به كارگيري بازنشستگان ممنوع اعلام شده است اما از حضور بازنشستگان نوازنده و متخصصاني كه درجات هنري دارند به شيوههاي ديگري استفاده خواهد شد.
به گفته وي حضور بازنشستگان نوازنده و هنرمند به طور حقالزحمهاي و در قالب پرداختهاي پروِِژهاي و ماموريتهاي داخلي و خارجي بلامانع است اما از آنجا كه آنها حقوق بازنشستگي دريافت ميكنند نميتوانند از دو محل به طور ثابت حقوق بگيرند.
گلكارزاده با تاييد اين نكته كه بازنشستگي در هنر وجود ندارد گفت : در حقيقت هنرمندان فعاليت اصليشان را وقتي آغاز ميكنند كه از نظر اداري دوران بازنشستگيشان فرا رسيده باشد.
مدير توليد و نمونه سازي مركز موسيقي در بخش ديگري از اين گفت و گو از برنامههاي اين مديريت در سال پيامبر اعظم (ص) خبر داد.
اجراي "سمفوني انرژي صلحآميز هستهاي" از ساختههاي بهزاد عبدي با رهبري لوريس چكناوريان در هفته دولت و نيز آماده سازي سمفونيهايي با موضوع پيامبر (ص) از برنامهاي اين مديريت براي سال جاري است.
به گزارش مهر، به غير از ساخت سمفوني پيامبر توسط شاهين فرهت سمفونيهاي ديگري نيز در اين سال ساخته واجرا خواهند شد كه از ميان آنها ميتوان به اثري پژوهشي اشاره كرد كه نوشتن و ساخت آن به فرهاد فخرالديني سفارش داده شده است.
به گفته گلكار زاده ، سه پژوهشگر، فخرالديني را براي كار مطالعاتي اين اثر كه با حس و حال زمانه رسول اكرم ساخته خواهد شد ياري خواهند داد.
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