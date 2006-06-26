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۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۲۴

اولين دوره مسابقات "گيتار فلامنكو" برگزار مي شود

اولين دوره مسابقات "گيتار فلامنكو" برگزار مي شود

اولين دوره مسابقات "گيتار فلامنكو" به همت سفارت اسپانيا و چند كارگزار هنري از ايران در هفته دوم شهريور برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، مرحله نهايي اولين دوره مسابقات " گيتار فلامنكو" هفته دوم شهريور ماه در فرهنگسراي ارسباران برگزار مي شود . 

مرحله اول اين دوره از مسابقات "گيتارفلامنكو"با حضور هفتار نفر در خانه هنرمندان برگزار شد و با حضور هيات داوران 16 نفر به مرحله نهايي راه پيدا كردند كه در هفته دوم شهريور با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت .

در مرحله دوم اولين دوره مسايقات گيتار فلامنكو نوازندگان به اجراي قطعات اختياري از رپرتوار گيتار فلامنكو خواهند پرداخت .  علاوه بر آن نوازندگان مي توانند يك ساز اسپانيايي را به عنوان ساز همنواز در اختيار داشته باشند .

"سيمون آيوازيان"،"لوريس آيوازيان"، "كاوه ناصحي"،"بهرام آقاخان"و "فرشادعابديني سپهر" و سه نوازنده اسپانيايي هيات داوران اين دوره از مسابقات را تشكيل مي دهند .

همچنين يك گروه فلامنكو از اسپانيا نيز در مراسم پاياني اين دوره از مسابقات به اجرا خواهند پرداخت .    

لازم به ذكر است كه تا پايان تابستان امسال، علاوه بر اين دوره مسابقات ، مسابقه گيتار كلاسيك هم - كه قبلا خبر آن در "مهر"منتشر شده است - برگزار مي شود. 

کد مطلب 344896

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