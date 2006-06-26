به گزارش خبرگزاري "مهر"، "وقتي همه خواب بودند" تنها فيلمي است كه تاكنون نمايش آن در عيد فطر قطعي شده و تهيه و پخش آن را فرشته طائرپور بر عهده دارد. "وقتي همه خواب بودند" از جمله فيلم هاي موفق بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر بود كه در چهار رشته نامزد دريافت سيمرغ بلورين شد و توانست سيمرغ بهترين فيلم معناگرا را براي طائرپور به ارمغان بياورد.



اين فيلم داستان زندگي ماماي پيري به نام بي بي سليمه است كه بالاخره پس از سال ها انتظار نوبت سفرش به خانه خدا فرامي رسد. او مشغول حلاليت طلبي از اهالي ده است كه خبر مي رسد اجازه سفر ندارد. گلاب آدينه، محمدرضا فروتن، غزل شاكري و صادق صفايي از جمله بازيگران اين فيلم هستند.

کد مطلب 344909