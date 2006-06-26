تقدير از برندگان مسابقه مقالات ادبي ورزشي المپيك

به گزارش خبرگزاري" مهر" بابك اسد مسئول برگزاري اين دور ازمسابقات در خصوص تعداد آثار ارسالي از سراسركشور گفت: درسه گروه سني زير يكسال، 12 تا 18 سال و بالاي 19 سال درمجموع از20 استان كشور437 اثر به دبيرخانه اين مسابقه ارسال شده است كه بيشترين آثار ارسالي مربوط به گروه سني 12 تا 18 سال بالغ بر33 اثرمي باشد.

وي ادامه داد: درپايان اين دوره ازمسابقات پس از اتمام داوري توسط كارشناسان ادبي كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان متشكل از محمد ناصري وجواد آزمون وخانمها شراره دباغيان، انسيه موسويان وصديقه اسماعيل لو، 9 نفر درسه گروه سني بعنوان نفرات برتر اين دوره انتخاب شدند.

مسئول برگزاري اين دوره ازمسابقات درايران با اشاره به اين مطلب كه سه اثر برتر اين دوره به مسابقه بين المللي مقالات ادبي المپيك ارسال مي شود، گفت: كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران به منظور تشويق نوجوانان وجوانان اقدام به چاپ كتاب برگزيده اين مسابقه به دو زبان فارسي و انگليسي كرده كه نمونه اي ازآن به كميسيون فرهنگ و آموزش كميته بين المللي المپيك مسئول برگزاري اين مسابقه در سراسر جهان ارسال شده است.

شايان ذكر است: بمنظورتقدير ازبرگزيدگان اين دوره روزچهارشنبه 7 تيرماه مراسمي برگزارخواهدشد.