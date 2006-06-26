دفتر "الجزيره" در تهران بازگشايي شد/ انعكاس اخبار ايران به شكل حرفه اي رويكرد جديد شبكه اعلام شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، فعاليت نمايندگي شبكه خبري الجزيره در تهران، فروردين ماه سال گذشته به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به علت انتشار اخبار غير واقعي از حوادث استان خوزستان به قصد ايجاد نا آرامي توسط اشرار در آن منطقه، به حالت تعليق در آمد.

مديريت شبكه الجزيره در ايران، در زمان توقف فعاليت هاي دفتر، با غسان بن جدو بود كه اكنون به عنوان رئيس دفتر اين شبكه در بيروت فعاليت مي كند و جاي خود را به محمد حسن البحراني داده است.

البحراني با تاييد اين خبر، در خصوص بازگشايي دفتر شبكه خبري الجزيره به خبرنگار "مهر"، گفت: تلاش مي كنيم با استفاده از تجارب گذشته، اخبار ايران را به صورت حرفه اي و با رعايت اصول سرعت و دقت منعكس كنيم.

وي درادامه توضيح داد: درسال گذشته نحوه عملكرد الجزيره مورد اعتراض دولت ايران واقع شد،اكنون با توجه به شرايط حساس موجود تاكيد برادامه كارخود به دور ازجنجال تبليغاتي داريم .

نماينده شبكه تلويزيوني الجزيره در تهران تاكيد كرد: ما درسالهاي گذشته روابط خوب و دوستانه با مسئولين و نهادهاي ايران داشتيم واميدواريم كه اين روابط ادامه پيداكند وفكر مي كنم فضاي موجود در ايران براي كار خبري خوب است.

البحراني با اشاره به تلاش مسئولان شبكه خبري متبوعش براي بازگشايي مجدد دفتر الجزيره در تهران توضيح داد: از نخستين روز تعليق فعاليت هاي دفتر شبكه در ايران تلاش هاي زيادي براي بازگشايي آن صورت گرفت، اما آنچه در اين ميان اهميت داشت، سفر اخير دكتر لاريجاني به دوحه بود.

وي افزود: رئيس شوراي عالي امنيت ملي در ديدار با مقامات قطري كه يك ماه و نيم پيش انجام شد، مذاكرات خوب و مفيدي با آنها داشت و وعده داد براي گشايش نمايندگي الجزيره در ايران همكاري كند و با تلاش هاي او اين كار صورت گرفت و از هفته گذشته مجوز رفع تعليق از فعاليت هاي ما صادر شد.

مدير دفتر شبكه الجزيره در كشورمان با تاكيد بر اين كه دفتر الجزيره از چهارشنبه گذشته فعاليت هاي خود را به صورت رسمي و براي يك دوره آزمايشي آغاز كرد، متذكر شد: تا دو هفته ديگر فعاليت هاي ما براي رسيدن به نقطه مطلوب، به طور جدي آغاز خواهد شد.

گفتني است؛ روز گذشته نيز شيخ حمد رئيس هيات مديره شبكه تلويزيوني الجزيره و وضاح خنسر مدير اجرايي اين شبكه با محمد حسين صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و عزت الله ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ديدار و در خصوص توسعه همكاري هاي خبري گفت و گو كردند.