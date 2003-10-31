الحيات از بروز بحران داخلي در هيات حاكمه آمريكا خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه الحيات چاپ لندن ، با اشاره به نابساماني اوضاع امنيتي عراق و تشديد حملات مسلحانه عليه نظاميان آمريكايي و دستور كميته اطلاعات سنا به مدير سازمان جاسوسي آمريكا براي تحويل مدارك محرمانه اي كه منجر به اتخاذ تصميم جنگ بر ضد عراق شد از بروز بحران داخلي در هيات حاكمه آمريكا خبر داد.

به نوشته الحيات ، اوضاع نابسامان امنيتي و افزايش حملات مسلحانه عليه نظاميان آمريكايي نسبت به وجود بحران بزرگ در داخل دولت جرج بوش رئيس جمهور آمريكا هشدار مي دهد تا جائي كه بوش ، وزارت دفاع "پنتاگون" را به لزوم واگذاري حفظ امنيت مناطق خطرناك عراق به نيروهاي امنيتي عراق حتي پيش از پايان يافتن آموزش آنها فرمان داده است .

كميته اطلاعات مجلس سناي آمريكا از جرج تنت ، مدير سازمان اطلاعات مركزي "سيا" خواست مدارك محرمانه اي كه منجر به تصميم گيري در جنگ عليه عراق شد را به اين كميته تحويل دهد ، اين امر باعث شد كه برخي محافل بر اين اعتقاد باشند كه تنت اولين قرباني اين بحران باشد

. جرج تنت رئيس سازمان "سيا "



كميته اطلاعات در مجلس سنا از تنت خواسته است تمام مدارك محرمانه شامل صورت جلسه هاي شوراي امنيت ملي كه منجر به تصميم گيري در جنگ بر ضد عراق و اشغال اين كشور شده است را تحويل دهد.

احتمالا اين مساله به برخورد و تنش ميان كنگره و كاخ سفيد كه از تنت خواسته است در مورد مدارك به دليل ماهيت بسيار حساس آن احتياط كند ، منجر خواهد شد.

همزمان ، جرج بوش رئيس جمهور آمريكا از پنتاگون(وزارت دفاع ) خواسته است ، در كار آموزش نيروهاي امنيتي عراق سرعت به خرج دهد و در اسرع وقت براي جلوگيري از تلفات بيشتر در ميان نظاميان آمريكايي ، مسووليت امنيت مناطق خطرناك عراق را به نيروهاي عراقي تحويل دهد حتي اگر اين امر مستلزم كوتاه شدن دوره آموزش نيروهاي عراقي و تكميل نشدن آن باشد.



به گفته منابع وزارت دفاع آمريكا ، بوش در خلال نشست شوراي امنيت ملي آمريكا بر تسريع در واگذاري مسووليت امنيت مناطق خطرناك به ويژه در شمال غرب بغداد ، از نظاميان آمريكايي به نيروهاي عراقي تاكيد كرده است .

بيشترين حملات مسلحانه عليه نظاميان آمريكايي در اين مناطق انجام مي شود.

به گفته اين منابع ، طي هفته هاي آينده كار آموزش دهها هزار نيروي عراقي درعراق و اردن به پايان خواهد رسيد.

بحران داخلي در هيات حاكمه آمريكا با افزايش فشارها بر جرج بوش رئيس جمهور آمريكا براي همكاري با كميته مستقل تحقيق مربوط به حملات 11 سپتامبر همراه است ، زيرا اين كميته خواستار دستيابي به اسناد اطلاعاتي پيش از اين حملات شده است اينگونه ترديد وجود دارد ، كه اين اطلاعات در برگيرنده هشدارهايي در مورد احتمال ربوده شدن هواپيماهاي مسافربري از سوي شبكه القاعده بوده است .

اين در حالي است كه كاخ سفيد تمايل شديدي به حفظ اين اسناد و عدم افشاي آن دارد به رغم اينكه بر آمادگي خود براي همكاري در اين زمينه تاجائي كه تهديدي براي امنيت ملي نباشد ، تاكيد كرده است .

اعضاي كنگره و نامزدهاي دمكرات ، كاخ سفيد و سازمان سيا را به عدم اتخاذ تدابير امنيتي پيشگيرانه در مورد حملات 11 سپتامبر متهم كرده اند ، به اعتقاد آنها اگر چنين تدابيري اتخاذ مي شد ، احتمال خنثي شدن اين حملات وجود داشت .

تحليلگران اين نكته را بعيد ندانستند كه اين بحران به استعفاي جرج تنت مدير سازمان سيا تحت سيل اتهامات وارده به سازمان تحت رياست وي منجر خواهد شد به ويژه در سايه تاكيد مستمر مسوولان كاخ سفيد به اينكه وي مسوول ارائه اطلاعات اشتباه و دستكاري شده به جرج بوش و در نتيجه لطمه به اعتبار وي مي باشد.

بحرانهايي كه هيات حاكمه آمريكا را متزلزل كرده است ، در پي درگيري قديمي و كهنه ميان وزارت امور خارجه و دفاع درمورد نحوه اداره اوضاع در عراق به وجود آمده است و سازمان سيا نيز در اين گير و دار از وزارت امور خارجه جانبداري مي كند.

شعله ور شدن آتش بحران در درون هيات حاكمه آمريكا ، جرج بوش را وادار كرد تا براي مهار اختلافاتي كه آشكار شده است ، ، كوندوليزا رايس مشاور امنيت ملي را مسوول تشكيل گروه هاي كاري براي نظارت بر پرونده عراق كند ، امري كه كارشناسان آن را گامي براي به حاشيه راندن نقش دونالد رامسفلد وزير دفاع اين كشور كه اطلاع قبلي از آن نداشت ، عنوان كرده اند.

به رغم موافقت كنگره با درخواست بوش براي تخصيص 87 ميليارد براي حمايت مالي عمليات نظايم و طرحهاي بازسازي عراق و افغانستان بدون اينكه بخشي از اين مبالغ به وام تبديل شود ، بحرانهاي پي در پي در هيات حاكمه آمريكا منجر به كاهش روز افزون محبوبيت مردمي بوش و حمايت از وي شده است امري كه باعث شده است نامزدهاي رياست جمهوري از جناح دمكراتها با سوء استفاده از آن براي افزايش حملات خود عليه دولت تحت سلطه جمهوريخواهان به منظور نابودي فرصتهاي انتخاب مجدد بوش به رياست جمهوري آمريكا در نوامبر سال آينده بكار گيرند.