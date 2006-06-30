"آتش بس" پر فروشترين فيلم 5 سال گذشته شد

به گزارش خبرگزاري " مهر"، فيلم سينمايي " آتش بس" پس از 57 روز فروش در 18 سينماي تهران نزديك به 699 ميليون تومان فروخته است. اين رقم طي 5 سال گذشته به وسيله هيچ فيلمي به دست نيامده است. البته فيلم سينمايي " دوئل " ساخته احمد رضا درويش كه در سال 1383 به نمايش عمومي درآمد، فروش قابل توجهي داشت، اما حتي اين فيلم با وجود آغاز اكران در 21 سينما و 4 فرهنگسرا در تهران و 14 سينماي در شهرستان ها در پايان اكران به چنين رقمي دست نيافت.



با توجه به اينكه امروز ( دوشنبه ) همايون اسعديان، سخنگوي شوراي صنفي نمايش در گفتگو با " مهر " اعلام كرد اكران عمومي همه فيلم‌هاي روي پرده در هفته آينده هم ادامه پيدا مي‌كند، دستيابي به فروش 800 ميليون توماني دور از دسترس سازندگان اثر نيست.









نمايي از فيلم " چند مي گيري گريه كني "

دومين فيلم پرفروش تابستان امسال فيلم سينمايي "چند مي گيري گريه كني" به كارگرداني شاهد احمدلو است كه پس از 43 روز نمايش در 11 سينما به فروشي معادل 206 ميليون تومان دست يافته است. اين فيلم با آنكه طي دو هفته اخير با افت فروش مواجه شده بود، از هفته گذشته با افزايش تعداد سينماهاي نمايش دهنده فيلم ميزان فروش روزانه خود را افزايش داده است.



اين فيلم داستان پيرمرد تنهايي را به تصوير مي كشد كه روزي به فكر زمان فوت خود و نبود خانواده براي عزداراي و گريه بر مزارش مي افتد. به همين خاطر افرادي را پيدا مي كند تا در مراسم ترحيمش شركت و براي او گريه كنند. زنده ياد منوچهر نوذري، ابوالفضل پورعرب، شهرام حقيقت ‌دوست، الناز شاكردوست و محسن تنابنده بازيگران اصلي اين فيلم را تشكيل مي دهند.



فيلم سينمايي "سوغات فرنگ" به كارگرداني كامران قدكچيان همچنان به فروش خوب خود ادامه مي دهد و با اكران در 17 سينما طي 11 روز نمايش 100 ميليون تومان فروخته است كه نشان مي دهد فروش متوسط روزانه اين فيلم بيش از 9 ميليون تومان است و با توجه به حضور ديگر فيلم هاي كمدي و تبليغات نه چندان گسترده اين فروش قابل توجه است.



اين فيلم داستان زني را روايت مي كند كه همراه شوهرش براي ديدن خانواده از امريكا به تهران مي آيد. اما در فرودگاه متوجه مي شود شوهرش در ايران متاهل است. در اين بين آشنايي زن با يك راننده تاكسي شرايط را تغيير مي دهد. شيلا خداداد، مجيد صالحي، رامبد جوان و آناهيتا نعمتي تعدادي از بازيگران اين فيلم را تشكيل مي دهند.



فيلم سينمايي "باغ هاي كندلوس" ساخته ايرج كريمي كه همچنان اكران عمومي خود را در 3 سالن سينماي تهران ادامه مي دهد طي 36 روز نمايش به فروشي در حدود 52 ميليون تومان دست پيدا كرده است. اين رقم هر چند فوق العاده نيست، اما با توجه به اينكه فيلم از شكل روايي و ساختار قصه پردازي متفاوتي بهره مي برد و تنها از حضور يك ستاره سينمايي استفاده مي كند، اين فروش مي تواند براي سازندگان اثر تا حدودي نويد بخش باشد.



اين فيلم داستان زندگي سه مرد ميانسال است كه يك شب ناگهان و بدون اطلاع خانواده هايشان عازم كندلوس مي شوند. هدف آنها رفتن بر سر مزار زوجي است كه بيست سال قبل از دنيا رفته اند و از دوستان قديمي آنها بوده اند. محمدرضا فروتن، مسعود كرامتي، خزر معصومي، رضا ناجي، سيد ابراهيم عمادي، بهناز جعفري، فريبا كامران و شاهرخ فروتنيان در اين فيلم بازي مي كنند.







نمايي از فيلم " سوغات فرنگ "

فيلم سينمايي "به آهستگي" به كارگرداني مازيار ميري در همان 3 سينمايي كه از هفته هاي نخست اكران به نمايش درآمده بود، طي 29 روز نمايش 45 ميليون تومان فروخته است. اين مساله نشان مي دهد فيلم هايي كه از ارزش هاي مضموني يا تكنيكي برخوردار هستند، اما به سرعت مخاطب را فرا نمي خوانند نيازمند تعداد روزهاي اكران بيشتر در سينماهاي مشخصي هستند كه آثار فرهنگي را بيشتر نمايش مي دهند. اين مساله به مخاطب كمك مي كند تا در طولاني مدت از تماشاي اين نوع آثار نيز لذت ببرد و در عين حال توليد اين نوع فيلم ها براي سازندگان نيز ميسر باشد.



اين فيلم داستان يكي از كارگران بخش جوشكاري خطوط راه آهن است كه يك روز در حال انجام كار به وي اطلاع مي دهند همسرش در غياب او خانه را ترك كرده است. اين جوان به خانه بازمي گردد تا دنبال پاسخي براي اين مساله برود و حقيقت را كشف كند. محمدرضا فروتن، نيلوفر خوش خلق، شاهرخ فروتنيان، مهران رجبي و سعيد پورشيرازي بازيگران اصلي اين فيلم هستند.

فيلم سينمايي "شغال" ساخته اصغر نصيري است پس از 17 روز نمايش در 9 سينماي تهران بيش از 12 ميليون تومان فروخته است كه اين رقم نشان مي دهد طي چند روز گذشته متوسط فروش روزانه فيلم تغيير چنداني نكرده است. ساسان فرخ نيا، آناهيتا نعمتي، مهدي اميني خواه بازيگران اصلي اين فيلم هستند.

فيلم سينمايي "انتخاب" كاري از تورج منصوري در 5 سينماي تهران طي 17 روز حدود 12 ميليون تومان فروخته است كه به نظر مي رسد اين فيلم و " شغال " نخستين آثاري باشند كه طي هفته آينده جاي خود را به آثار ديگري مي دهند. اين فيلم درباره فريبا دختر جوان و نابغه كامپيوتر است كه شرايط زندگي او را در مسيري قرار مي دهد كه مجبور مي شود دست به سنت شكني بزند و خودش مسير زندگي را تعيين كند. در اين فيلم ماهايا پطروسيان، مهران غفوريان، آناهيتا نعمتي و نگين صديق گويا بازي مي كنند.