روسيه 40 نيروگاه هسته اي جديد مي سازد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه دي ولت ، يكي از مقامات دولتي آمريكا با اعلام اين خبر افزود : " ولاديمير پوتين " رئيس جمهوري روسيه پيشرفت در زمينه انرژي هسته اي را از اولويت هاي مهم اين كشور معرفي كرده است .

وي همچنين در نظر دارد در نشست گروه هشت نيز با طرح اين مسئله چشم اندازهاي روسيه را مطرح كند .

اين مقام روس در ادامه تصريح كرد : روسيه در نظر دارد به منظور تامين نيروي برق حدود 40 نيروگاه هسته اي جديد بسازد . چنانچه مراحل انجام اين پروژه ها با مشكل روبرو نشود مي توان از سال 2010 ميلادي بهره برداري از آنها را آغاز كرد .

" سرگئي كرينكو " رئيس سازمان انرژي اتمي روسيه نيز در اين باره اظهار داشت : تاسيس نيروگاههاي جديد هسته اي روسيه به هيچ وجه مسائل امنيتي را به مخاطره نمي اندازد .

اين در حالي است كه روسيه هنوز پروژه نيروگاه بوشهر را به ايران تحويل نداده است .

رئيس سازمان انرژي اتمي روسيه امروز اعلام كرد : روسيه به ساخت نيروگاه هسته اي بوشهر در ايران همانطور كه برنامه ريزي شده است، ادامه خواهد داد.

وي با اشاره به اين مسئله كه اين نيروگاه در سال 2007 به بهره برداري مي رسد، خاطرنشان كرد :" همكاران ايراني ما مي خواهند اين پايگاه با سرعت بيشتري ساخته شود ، اما اين نيروگاه طبق برنامه ساخته خواهد شد."