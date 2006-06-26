به گزارش خبرگزاري "مهر"، سريال "مركز پزشكي" از سال 1993 تا سال 2002 به كارگرداني لوسي گانون ساخته و پخش شد. ژانر اين سريال درام و محصول كشور بريتانيا است. در اين سريال كوين وتلي، آماندا برتن، سايمن شپرد، گري ميورز، ساسكيا ويكام، آدرين لوكيس، جوزف ميلسن و كري اوبراين به ايفاي نقش پرداختند. داستان اين مجموعه درباره چند پزشك است كه با شراكت يكديگر يك مركز پزشكي تاسيس مي كنند و با پيوستن جك به آنها در هر قسمت داستان هاي مختلف و مرتبط با كار براي آنها اتفاق مي افتد.

تيزيانا آريستاركو در سال 1998 مجموعه "پزشك خانواده" را در ژانر كمدي جلو دوربين برد. جوزپه بادالوكو فيلمنامه اين مجموعه را بر اساس داستاني از ديويد بليني نوشته است. در اين سريال بازيگراني چون جوليو اسكارپاتي، كلوديو پاندولفي، يوگو ديگرو، ادي انجليو و ناديا رينالدي به ايفاي نقش پرداختند. اين سريال محصول كشور ايتاليا است و داستان آن درباره پزشكي است كه پس از فوت همسرش به همراه خانواده و فرزندانش به شهر ديگري نقل مكان مي كنند و در آنجا در هر قسمت براي هر كدام از شخصيت هاي داستان اتفاقات جالبي رخ مي دهد كه اين سريال را به يك برنامه كمدي خانوادگي تبديل كرده كه براي بيننده ايراني جذابيت فراواني دارد.

سريال "شوگان" هم در سال 1980 به كارگرداني جري لندن ساخته شد. اريك بركوويچي فيلمنامه اين سريال را بر اساس رماني از جيمز كلاول نوشته است. اين سريال در ژانر ماجراجويانه و درام، محصول مشترك آمريكا و ژاپن است. در اين سريال ريكارد چمبرلين، ديمين توماس، آلن بيدل، توشيرو ميفونه و ياكو شيمادا به ايفاي نقش پرداختند. داستان اين سريال در قرن 16 ميلادي مي گذرد كه تعدادي ملوان انگليسي به رهبري بلك بر در جستجوي سرزمين هاي ناشناخته از ژاپن سر درمي آورند و در آنجا با فرهنگ ژاپن آشنا مي شوند.

همچنين سريال "راز گنج پنهان" درباره چند شمشيرباز است كه در پي يافتن اسرار شمشيرزني كه در نهايت به يافتن گنجي عظيم منتهي مي شود استاد خود را به قتل مي رساند و سپس در جهت دستيابي به اين اسرار با يكديگر درگير مي شوند.

سري جديد "هشدار براي كبري 11" هم در ايام تابستان از شبكه تهران پخش مي شود. اين سريال پليسي آلماني كه توسط رائول همريش كارگرداني شده، با مديريت ناصر طهماسب به فارسي دوبله شده است. در سري جديد به جاي تام و سمير، فرانك و سوزانا بازي مي كنند. مرضيه صفي خاني (آنا)،مريم رادپور(آندره آ)، مينو غزنوي (سوزانا)، وحيد منوچهري (فرانك)، حميد منوچهري (هوته) و رضا آفتابي (ديتر) گويندگان اين مجموعه هستند. مژده به علاقمندان اين سريال تلويزيوني كه فيلم سينمايي اين مجموعه اخيرا دوبله شده و سري جديد اين سريال نيز به زودي دوبله مي شود.