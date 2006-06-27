كنفرانس جهاني نانوتكنولوژي در انرژي در دانشگاه "ام آي تي" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در اين كنفرانس امكان تبادل نظر بين اعضاي دانشگاهي در زمينه نانوتكنولوژي در انرژي فراهم مي شود و با برگزاري پانل هاي صنعتي و دولتي مرتبط، فرصت هاي سرمايه گذاري بسياري مهيا خواهد شد.

اين كنفرانس به عنوان پلي ارتباطي بين دانشمندان و مجريان عمل كرده و مسائل واقعي دنياي كنوني را به چالش مي كشد.

نانوتكنولوژي و نانوساينس دو مقوله اي هستند كه تاثيرات عميقي بر توليد، ذخيره و استعمال انرژي ايفا مي كنند. اين تاثير با بهره برداري از تفاوت هاي آشكار حالت هاي مختلف انرژي و انتقال آن به ساختارهاي نانو و ماكرو به وجود مي آيد.

امروزه مشكلات مرتبط با پديده انرژي از جمله انرژي خورشيدي، توليدات و ذخاير هيدروژني، سلول هاي سوختي و ترموالكتريك ها (مسائل وابسته به برق و حرارت) با تكيه بر راهكاري نانوتكنولوژي قابل رمزگشايي است.