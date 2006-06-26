به گزارش خبرگزاري "مهر"، فيلم سينمايي "رئيس جمهور و نوه اش" به كارگرداني ولاديمير بروسينك و مارينا دوزكنيا به مديريت غلامعلي افشاريه براي پخش از شبكه سه سيما دوبله مي شود. ماجراي اين فيلم درباره پزشك و پرستاري است كه در زايشگاه شماره 25 مسكو خدمت مي كنند و هر سال در آستانه سال نو اتفاق بدي براي پزشك مي افتد.

فيلم سينمايي "هتل پردردسر" به مدت 78 دقيقه به مديريت محمود قنبري براي پخش از شبكه دو سيما دوبله مي شود. اين فيلم در قالب طنز در سال 1938 ساخته شد. داستان اين فيلم درباره تهيه كننده اي بي پول است كه در هتل شوهرش با 22 هنرپيشه ساكن شده است، به اين اميد كه سرمايه گذاري براي نمايشنامه اي كه مي خواهند تهيه كنند، پيدا شود، در حالي كه آنها به هتل 1200 دلار بدهكارند. دراين حين مدير مالي هتل حساب ها را چك مي كند و متوجه اين كسري مي شود.

فيلم سينمايي "مادر" هم به كارگرداني يكاترنياپاپووا زوانس به مديريت ناصر نظامي براي گروه تامين برنامه شبكه سه سيما دوبله مي شود. اين فيلم درباره زندگي يك خانواده فقير است كه پدر را از دست مي دهند و مادر سكان زندگي را به دست مي گيرد. اين خانواده به مسكو مهاجرت مي كنند و با ابتكار عمل وارد حرفه موسيقي مي شوند و سعي در گذراندن زندگي دارند، ليكن گردونه زندگي به درستي نمي چرخد. كيانا حداديان اين فيلم را از زبان روسي به فارسي برگردانده است.

سريال كارتوني The Magician با عنوان "جادوي درون" براي شبكه دو سيما دوبله شد. اين سريال كارتوني، محصول سال 1997 فرانسه و كارگردان آن عمر ديائه است. نويسندگان اين انيميشن يونس آلوارادو اليس و پاسكال استرونيو هستند. اين سريال كارتوني كه تا به حال به زبان هاي فرانسه، آلماني، اسپانيايي و انگليسي دوبله شده، هم اكنون به زبان فارسي دوبله مي شود. اين كارتون به مديريت شروين قطعه اي دوبله شده و گويندگان نقش هاي اصلي آن منوچهر زنده دل، بهرام زاهدي، مهرداد ارمغان، ناصر نظامي ، مينا شجاع، شايان شام بياتي و الهام جعفرنژاد هستند.