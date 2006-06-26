درخواست اروپا براي آزادي نظامي صهيونيست ربوده شده در غزه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ازغزه،" بنيتا فررو - والدنر" كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپا همچنين ازاسرائيل خواست خويشتنداري كند.

وي افزود : جلعاد شاليت فور نظامي اسرائيلي بايد آزاد شود و هرگونه آدم ربايي مردود است و من به اين حادثه با ديده بسيار اسفناك نگاه مي كنم و اين اولين عمليات درنوع خود ظرف 12 سال گذشته است .

كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپا ابراز اميدواري كرد كه اسرائيليها نسبت به اين مسئله خويشتنداري نشان بدهند .

علي رغم اينكه گردان هاي شهداي الاقصي خواستار آزاد نشدن نظامي اسرائيلي به گروگان گرفته شده ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان دستور العمل شديدي رابراي يافتن اين نظامي صادر كرد.

يك مسئول فلسطين اعلام كرد: ابومازن دستورات تندي را به نخست وزير و وزير كشورو فرماندهان سازمان امنيت داده است تا به طورجديدي درتمام مناطق نوارغزه براي يافتن نظامي اسرائيلي ربوده شده در نوار غزه تلاش كنند.

وي افزود: ابومازن دستورات شديدي را به اسماعيل هنيه و سعيد صيام وزير كشور صادر كرده تا با جستجوي كامل در مناطق نوار غزه تا نظامي اسرائيلي ربوده شده را پيدا كنند.

گردان هاي شهداي الاقصي وابسته به جنبش فتح ازگروه رباينده نظامي اسرائيلي خواست علي رغم تهديدها وفشارها، گروگان خود را آزاد نكنند .

گردان هاي الاقصي با صدور بيانيه اي اعلام كرد:ما ازبرادران مجاهد خود مي خواهيم علي رغم فشارها وتهديدها نظامي صهيونيست را آزاد نكنند بنابراين تمام احاد ملت فداي خود را فداي اسيران و قدس اشغالي و فلسطين مي كند.

اين بيانيه مي افزايد : جان نظامي رژيم صهيونيستي گران تر از جان اسيران وشهيدان و خانواده هاي فلسطيني نيست .

گردان هاي شهداي الاقصي در بيانيه خود از گروگان گيران خواست ضمن حفظ جان نظامي صهيونيست و گرامي داشتن با خوش رفتاي با وي برخورد كنند زيرا اين يك مسئله انساني است .

درپايان اين بيانيه آمده است تمام عناصرتشكيلات گردان هاي نظامي الاقصي براي مقابله با هرگونه تجاوز رژيم صهيونيستي عليه ملت فلسطين آمادگي كامل دارند.

رئيس ستاد مشترك ارتش اشغالگر قدس ازربوده شدن يك نظامي اين رژيم پس از حمله به مواضع آنها در نوار غزه خبر داد .



ژنرال "دان حالوتس " دركنفرانس خبري در كرم ابوسالم درنزديكي محل درگيري گفت: براساس گزارشهاي رسيده ، نظامي اسرائيلي ربوده شده همچنان زنده است.