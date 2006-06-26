حركت علمي بايد به سمت نقاط محروم سوق داده شود / بنياد ملي نخبگان به زودي فعاليت اجرايي خود را آغاز مي كند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "پرويز داوودي" عصر امروز در هجدهمين جشن دانش آموختگان دانشگاه شهيد بهشتي در تالار امام علي (ع) ضمن تسليت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) و دكتر شهيد بهشتي افزود: خوشحالم كه در جمع دانش آموختگان هوشمند، تلاشگر و آگاه هستم كه در جهت به ثمر رساندن اهداف انقلاب تلاش خود را كرده اند و اكنون علي رغم ناملايمات فراوان در مسير تحصيل علم، ثمره تلاش خود را مي گيرند.

وي در خصوص فعاليت هاي دولت هاي پس از انقلاب در جهت ارتقاء رشد علمي كشور گفت: در برنامه چهارم، توسعه مبتني بر دانايي شده است و در سند چشم انداز 20 ساله فرازهايي از توجه دولت به ارتقاء فناوري و علم مشاهده مي شود. در اين راستا اختصاص بودجه و سياست هاي كلاني در نظر گرفته شده است.

معاون اول رئيس جمهوري ادامه داد: برخي ابزارهاي اجرايي براي رشد علمي توجه به ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه آزادي بيشتر به دانشگاه ها در جهت انعطاف پذير كردن رشد علم و فناوري است.

وي ايجاد و گسترش پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد را از ديگر برنامه هاي اجرايي دولت در جهت رشد علم و فناوري دانست و گفت: اكنون اتاق هاي فكر در دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرايي ايجاد شده و بنياد ملي نخبگان نيز كه در مرحله تصويب آئين نامه است به زودي فعاليت اجرايي خود را آغاز مي كند و بدين وسيله حركت عظيمي را در جهت حمايت از نخبگان و استعدادهاي درخشان شروع مي شود.

داوودي اضافه كرد: كانون هاي كار آفريني و حمايت از نوآوران و تشكيل شوراي علوم تحقيقات و فناوري از ديگر برنامه هاي اجرايي دولت در جهت رشد علمي كشور است.

وي با تأكيد بر توجه هر چه بيشتر به جوانان افزود: جوانان از ما باهوش تر و با شهامت تر هستند و در تمام زمينه ها زماني كه جوانان وارد ميدان عمل مي شوند خلاقيت هاي بارزي مشاهده مي شود. بحث هسته اي نيز به خاطر وجود جوانان 35 ساله شگفتي آفريد. اين جوانان در زمينه سلول هاي بنيادي و انواع بيوتكنولوژي ها نقش آفريني مي كنند.

معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت: اكنون ديگر تابوها مبني بر اينكه نمي توانيم به علم دست پيدا كنيم، شكسته شده و خوشبختانه اكثريت جوانان كشور از تقواي ديني برخوردار هستند و به ارزش هاي ديني احترام مي گذارند. بنابراين ما مطمئن هستيم كه جهش هاي علمي در كشور منحرف نمي شوند.

وي دولت را حامي جريان رشد علمي كشور خواند و گفت: از دانش آموختگان و اساتيد تقاضاي كمك هر چه بيشتر در جهت ارتقاي علمي كشور داريم .

داوودي تأكيد كرد: زمينه هاي رشد علمي بايد همگاني شود و نبايد اعتقاد داشته باشيم كه تنها قطب هايي ايجاد شده اند و كار رشد علمي را بر عهده بگيرند، بلكه علم در مجموعه جمعيت هفتاد ميليوني ايران بايد گسترش يابد. حركت علمي بايد به سمت نقاط محروم سوق داده شود. تا اين فرصت براي جوانان در اين نقاط فراهم شود.

وي با اشاره به سفرهاي استاني هيئت دولت افزود: دولت بوسيله اين سفرها از نزديك با نقاط محروم آشنا شده و استعدادهاي آنان را شناسايي مي كند. همچنين راه اندازي بنگاه هاي كوچك اقتصادي، سهام عدالت، توسعه دانشگاه ها و انتقال منابع به سمت استان هاي محروم زمينه هاي رشد اين استان ها را فراهم مي كند.