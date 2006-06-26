هجدهمين دوره فارغ التحصيلي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، در اين مراسم كه عصر امروز در تالار امام علي (ع) دانشگاه شهيد بهشتي، دكتر "حميد لطيفي" رئيس دانشگاه شهيد بهشتي گفت: هر اندازه كه عمر مي گذرد علم ما از جهان كاهش مي يابد و دانش ما محدودتر مي شود، بنابراين بايد دائما در حال تحصيل علم بود.

وي افزود: يكي از محورهاي توسعه دانشگاه ها، دانش آموختگان هستند و آنها بايد پس از اتمام تحصيل دانشگاه را در جهت رسيدن به اهداف علمي اش ياري كنند.

در اين مراسم دكتر "حسين پور احمدي ميبدي" معاون آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي اظهار داشت: دانشگاه شهيد بهشتي در حال حاضر 7 هزار و 500 دانشجو در مقطع كارشناسي، 3 هزار و 83 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و 672 دانشجو در مقطع دكتري دارد.

وي افزود: دانش آموختگان ممتاز سال جاري 117 نفر در مقطع كارشناسي هستند كه از اين تعداد 85 نفر دختر و 32 نفر پسر بوده اند. در مقطع كارشناسي ارشد 67 نفر دانشجوي ممتاز فارغ التحصيل شده اند.

معاون آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به برنامه هاي آموزشي در دست اجراي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: اين دانشگاه در سال جاري تحصيلي اقدام به تأسيس دانشكده دين شناسي با چهار گروه آموزشي و دكتري روانشناسي عمومي و مهندسي هسته اي كرده است.

خجت الاسلام "ضميري" رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه شهيد بهشتي نيز در اين مراسم با تأكيد بر اين نكته كه علم در كنار ايمان و تزكيه ارزشمند است، گفت: نمي توان علم را از آن جهت كه علم است مايه افتخار دانست بلكه علم در كنار تزكيه مي تواند منشاء خير و رشد باشد.